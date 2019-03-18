У МОЗ збираються скасувати виплати за пацієнтів, які не підписали декларації з лікарями



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Вже 26 млн українців — дві третини населення країни — обрали своїх лікарів усього за рік від початку національної кампанії

Усі кошти, що вивільняться, спрямують на оплату за тих пацієнтів, які обрали свого лікаря, - МОЗ

У МОЗ планують не платити медзакладам за пацієнтів, які не підписали декларації з сімейними лікарями, терапевтами чи педіатрами. Про це сказав заступник міністра МОЗ Павло Ковтонюк, повідомляє «Укрінформ».

«Є проект постанови щодо скасування виплат за, так званими, «червоними» списками (за пацієнтів, які мешкають на території обслуговування закладу, але ще не підписали декларацію про вибір лікаря - ред.). Усі кошти, що вивільняться, спрямують на оплату за тих пацієнтів, які обрали свого лікаря. Це стимулює пацієнтів визначатись і підписувати декларації з тими лікарями і у тих закладах, де їм нададуть кращий сервіс. Такі заклади справедливо отримають більше коштів. Проект постанови вивісили на громадське обговорення», - зазначив Ковтонюк.

Він наголосив, що перехід на нову модель фінансування відбувався поступово, щоб дати можливість пацієнтам обрати лікаря, а медзакладам перебудувати роботу.

«З липня 2018 року медзаклади отримували за договорами з НСЗУ одночасно оплати за пацієнтів, які підписали декларації з лікарями медзакладу, і за пацієнтів, які мешкають на території обслуговування закладу, але ще не підписали декларацію про вибір лікаря», - сказав Ковтонюк.

За його словами, якщо держава скасує виплати за пацієнтів по «червоним спискам», медзаклади з високим рівнем укладення декларацій не відчують різниці в оплаті.

«Заклади первинки, які ще недостатньо попрацювали для укладання декларацій, повинні будуть активніше це робити. Лідерами щодо підписання декларацій є Вінницька (1,2 млн, 77,29%), Сумська (803 тис., 73,53%) та Хмельницька (925,7 тис., 72,72%) області. Держава більше не утримує медичні заклади первинки, а оплачує надання конкретного переліку медичних послуг з податків, які платить кожен в країні», - наголосив Ковтонюк.

За його словами, ефективні медзаклади завдяки новій моделі фінансування тепер отримують значно більше грошей, ніж за старим механізмом. «Бюджет медзакладу залежить напряму від кількості пацієнтів. Як працює принцип «гроші йдуть за пацієнтом»? Людина обирає свого лікаря, а Національна служба здоров'я оплачує кошти за договором у той заклад, де працює лікар», - зазначив Ковтонюк.

Він також підкреслив, що українці дуже активно обирають лікарів.

«Вже 26 млн українців — дві третини населення країни — обрали своїх лікарів усього за рік від початку національної кампанії», - сказав Ковтонюк.