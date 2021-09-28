У програмі «Доступні ліки» з’явились препарати, які лікують діабет

Оновлений реєстр буде діяти з 1 жовтня

Міністерство охорони здоров'я затвердило оновлений реєстр лікарських засобів, вартість яких підлягає відшкодуванню за програмо державних гарантій. Туди потрапили препарати для лікування цукрового діабету І типу і нецукрового діабету. Про це повідомили у пресслужбі МОЗ.

Оновлений реєстр буде діяти вже з 1 жовтня 2021 року. Пацієнти, які мають ці захворювання, зможуть отримувати необхідні ліки в аптеках безоплатно або з доплатою. Аптекам же вартість медпрепаратів буде компенсувати держава.

У МОЗ також наголосили, що з 1 жовтня виплачувати відшкодування вартості доданих препаратів буде єдиний платник – Національна служба охорони здоров’я.

Препарати виписуватимуть і відпускатимуть за електронним рецептом, що дозволить уникнути нераціонального призначення препаратів та посилити контроль за їхнім продажем.

Також із 1 жовтня до програми «Доступні ліки» внесуть препарати для пацієнтів із розладами психіки та поведінки. Йдеться про такі захворювання як епілепсія, шизофренія, ПТСР, депресія, афективні та невротичні розлади.

Щоб отримувати препарати за програмою «Доступні ліки», необхідний електронний рецепт. Його для пацієнтів з епілепсією та невротичними розладами зможе виписати невролог або психіатр – зокрема дитячі лікарі за цими спеціальностями.

Для пацієнтів із психічними розладами – лише психіатр, зокрема й дитячий.

Сімейні лікарі електронні рецепти за напрямами «Розлади психіки та поведінки» та «Хвороби нервової системи» не виписують, зазначають у НСЗУ.

Щоб із 1 жовтня мати змогу користуватися програмою, пацієнтам із розладами психіки та поведінки потрібно найближчим часом відвідати свого лікуючого лікаря – невролога чи психіатра. Це необхідно, щоби лікар створив індивідуальний план лікування і вніс його в електронну систему охорони здоров’я.

Якщо ви або ваші рідні не мають лікаря, потрібно його обрати в будь-якому медичному закладі, який має договір з НСЗУ за напрямом амбулаторної допомоги та відповідного фахівця.

Щоб потрапити на первинну консультацію до невролога для встановлення діагнозу та складання індивідуального плану лікування безоплатно, потрібно електронне направлення. Його зможе виписати ваш сімейний лікар.

Для звернення до психіатра електронне направлення не потрібне.