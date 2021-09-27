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    Керівники лікарень будуть нести відповідальність за підробку медичних документів

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    Якщо слідство виявить, що головний лікар закладу непричетний до махінацій, його відновлять на посаді, кажуть у МОЗ - Керівники лікарень будуть нести відповідальність за підробку медичних документів
    Якщо слідство виявить, що головний лікар закладу непричетний до махінацій, його відновлять на посаді, кажуть у МОЗ
    Фото з відкритих джерел

    МОЗ хоче відстороняти керівників медзакладів, працівників яких підозрюють у фальсифікації медданих

    Міністерство охорони здоров’я України ініціюватиме відсторонення керівників закладів охорони здоров’я, де підробляли свідоцтва про проведення вакцинації, повідомляє пресслужба МОЗ.

    «Наразі на низку лікарів відкрили кримінальні провадження за фактом підробки документів, що посвідчують проведення вакцинації. Ми офіційно направимо подання до власників закладів охорони здоров’я, де працюють ці лікарі, – об’єднаних територіальних громад – із проханням відсторонити від роботи керівників цих закладів на час проведення слідства. Переконані, що керівники мають нести персональну відповідальність за те, що відбувається в їхніх лікарнях», – заявив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

    За його словами, якщо слідство виявить, що головний лікар закладу не причетний до махінацій, його відновлять на посаді.

    У разі повторного порушення МОЗ ініціюватиме анулювання ліцензії закладу охорони здоров’я та розривання контракту між закладом і Національною службою здоров’я.

    Відтак територіальна громада фінансуватиме заклад охорони здоров’я самостійно, кажуть у МОЗ.

    Нагадаємо, Кабінет міністрів затвердить проєкт закону про посилення відповідальності за підробку Covid-сертифікатів.

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    Теги: міністр лікар громада Віктор Ляшко
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    Керівники лікарень будуть нести відповідальність за підробку медичних документів