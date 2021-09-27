Житомирські медики змушували онкохворих купувати безкоштовні ліки

Оганізував оборудку завідувач одного з відділень онкоцентру

Медики-шахраї «списували» ліки і продавали їх приватним аптекам за пів ціни

Служба безпеки України викрила медиків Житомирського обласного онкологічного диспансеру на корупційній схемі. Як повідомляє пресцентр СБУ, зловмисники змушували онкохворих купувати дороговартісні ліки в аптеках, хоча медикаменти їм безкоштовно давала держава.

Оганізував оборудку завідувач одного з відділень онкоцентру спільно зі своїм колегою. Медики призначали онкохворим лікування, а дороговартісні ліки пропонували купувати в аптеках – це при тому, що дані медикаменти вони безкоштовно отримували від держави на кожного хворого.

Медики-шахраї «списували» отримані ліки і продавали їх приватним аптекам за пів ціни. Препарати збували у декількох обласних центрах. Схема діяла щонайменше впродовж останніх пів року.

У ході обшуків, проведених у службових кабінетах обох зловмисників та у їх приватних автомобілях; в аптечних пунктах, задіяних у протиправній схемі, вилучили:

майже пів мільйона гривень готівки;

чергову партію готових до «збуту» ліків (50 упаковок дороговартісного медпрепарату).

Триває досудове розслідування для виявлення всіх причетних до незаконної діяльності осіб.

Додамо, що уряд врегулював дистанційну торгівлю ліками.

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