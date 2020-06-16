У США вперше відеогру офіційно прирівняли до ліків



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Сама гра — це тривимірний платформер для iPad та iPhone, де гравцеві потрібно рухатися крізь рівні й збирати предмети

Відеогру можна прописувати як ліки для дітей із синдромом порушення активності й уваги

У США відеогра EndeavorRX студії-розробника Akili Interactive отримала офіційне схвалення від американського Управління з продовольства і медикаментів (FDA). Про це повідомляє пресслужба FDA.

Зазначається, що тепер відеогру можна прописувати як ліки для дітей із синдромом порушення активності й уваги (СПАУ).

«Дієвість гри в лікуванні СПАУ підтвердили клінічні дослідження за участі понад 600 дітей віком 8-12 років, які тривали сім років. Вони підтвердили, що принаймні в третини дітей після гри в EndeavorRX «не виявили вимірюваного показника дефіциту уваги», - йдеться у повідомленні.

Сама гра — це тривимірний платформер для iPad та iPhone, де гравцеві потрібно рухатися крізь рівні й збирати предмети.

FDA наголошує, що лікування грою має відбуватися протягом 25 хвилин на день п’ять разів на тиждень упродовж місяця.

Наразі гра ще не перебуває у вільному доступі: весь цей час вона використовувалася для клінічних досліджень.

Представник Akili Interactive повідомив The Verge, що наразі дата оприлюднення гри невідома, але для американських сімей уже запустили можливість попереднього доступу за зверненням.