SpaceX запустить на орбіту ще 60 супутників для роздачі глобального інтернету
Запуск планується здійснити за допомогою важкої ракети-носія Falcon 9
Чергові 60 супутників будуть запущені в суботу на орбіту для поповнення орбітального угрупування глобальної мережі інтернет-покриття системи Starlink, повідомила компанія-розробник SpaceX.
Запуск планується здійснити за допомогою важкої ракети-носія Falcon 9 зі стартового комплексу LC-40 на космодромі на мисі Канаверал (штат Флорида) 13 червня у тимчасове вікно, яке відкривається о 5:51 за часом Східного узбережжя США (12:51 за Києвом).
Через приблизно 15 хвилин супутники, кожен масою 260 кг, будуть виведені на еліптичну орбіту висотою від 212 до 386 км. Після перевірки інженерами SpaceX їх працездатності супутники з використанням власних іонних двигунів піднімуться на штатну орбіту висотою 550 км.
Це буде дев’яте виведення на орбіту групи інтернет-супутників, починаючи з травня минулого року в рамках проекту Starlink. Нинішнє орбітальне угруповання SpaceX вже складається з 480 космічних апаратів і є найбільшим у світі.
У рамках програми супутнього запуску ракета також повинна буде вивести на орбіту три малих космічних апарати масою 100 кг дистанційного зондування Землі SkySat компанії Planet Lab. Її угруповання, вже складається з 15 супутників, здатних генерувати зображення Землі з дозволом майже 72 сантиметри.
Після відокремлення від ракети-носія Falcon 9 її перший багаторазовий ступінь, який вже двічі використовувався для запусків, повинен буде здійснити керовану посадку на автоматичну морську платформу Of Course, I Still Love You, розташовану в Атлантиці в 630 км від космодрому на мисі Канаверал.
Нагадаємо, 7 січня ракета-носій Falcon 9 відправилася на орбіту з новою групою з 60 міні-супутників, призначених для подальшого розгортання глобальної мережі інтернет-покриття системи Starlink.
Це був третій вивід на орбіту групи інтернет-супутників в рамках проекту Starlink. Перші 60 супутників запустили наприкінці травня, а другі – в листопаді минулого року.
Як повідомлялося, 17 лютого американська компанія SpaceX вивела на орбіту чергову партію з 60 супутників Starlink, що мають створити глобальну мережу та роздавати інтернет по всій планеті.
Як повідомлялося, попередня партія з 60 супутників Starlink була запущена 4 червня.
Джерело: Інтерфакс-Україна