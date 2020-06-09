СБУ викрила 21 агітатора, які поширювали антиукраїнські фейки в інтернеті



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Фото: СБУ

За останній тиждень співробітники СБУ викрили трьох інтернетагітаторів на Донеччині, Одещині та у Чернігові

За останні три місяці кіберфахівці Служби безпеки України викрили 21 інтернетагітатора, які за завданням російських спецслужб намагалися дестабілізувати ситуацію та створювали панічні настрої в суспільстві. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Зокрема, такі агітатори діяли в Києві, Одесі, Дніпрі, Львові, Херсоні, Полтаві, Кропивницькому, Конотопі, Івано-Франківську, Хмельницькому, Жашкові, Чернігові та у населених пунктах поблизу лінії розмежування.

Так, лише за останній тиждень співробітники СБУ викрили трьох інтернетагітаторів на Донеччині, Одещині та у Чернігові. Вони регулярно розміщували у соцмережах заклики до порушення конституційного ладу і територіальної цілісності нашої країни. Також поширювали пропаганду терористичних організацій «Л/ДНР» та виконували інші завдання російських спецслужб.

Наразі щодо затриманих агітаторів зареєстровано кримінальні провадження за дії, спрямовані на посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади.

Загалом за період дії карантинних заходів кіберфахівці СБУ заблокували понад 2,7 тисячі спільнот з більш ніж мільйонною аудиторією, викрили 393 інтернет-агітаторів, які поширювали різноманітні фейки про епідемію коронавірусу. Інформацію стосовно виявлених 372 агітаторів СБУ спрямувала до Національної поліції. 173 особи притягнуто до адміністративної відповідальності за поширення неправдивих чуток, які можуть викликати паніку або порушення громадського порядку, у межах статті 173-1 КУпАП.

Викриття та документування протиправної діяльності проводилось кіберфахівцями СБУ під процесуальним керівництвом органів прокуратури.