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    У світі

    Вчені спрогнозували «мегакатастрофу» в США

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    Вчені спрогнозували &laquo;мегакатастрофу&raquo; в США - Вчені спрогнозували «мегакатастрофу» в США
    Вчені спрогнозували «мегакатастрофу» в США

    За даними вчених, у Каліфорнії може випасти від трьох до шести метрів опадів, в результаті кожен з найбільших міст штату виявиться під п'ятиметровим шаром води

    Американському штату Каліфорнія передбачили «мегашторм», наслідки якого виявляться серйознішими традиційних для Західного узбережжя США землетрусів і лісових пожеж.

    Про це повідомляє ABC News.

    За даними вчених, на штат може випасти від трьох до шести метрів опадів, в результаті кожен з найбільших міст Каліфорнії виявиться під п'ятиметровим шаром води.

    Сейсмолог Люсі Джонс зазначила, що така «мегакатастрофа» вже була взимку 1861-1862 років. Вона відзначилася рекордною кількістю жертв і руйнувань.

    Вчений-кліматолог Деніел Свейн вважає, що трагедія може повторитися. Джонс і Свейн підкреслили, що мегашторм неминучий. За річним кільцям дерев вони з'ясували, що за останні 1800 років штату довелося пережити не менше шести потопів, які за масштабами перевершували стихійні лиха 1861-1862 років.

    Вчені додали, що якщо катастрофа забере життя 1% населення штату, як це було в середині позаминулого століття, жертвами шторму стануть майже 400 тис. осіб, а як мінімум 1,5 млн жителів штату будуть змушені евакуюватися.

    Теги: трагедія катастрофа США стихійні лиха населення
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