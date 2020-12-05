Вчені спрогнозували «мегакатастрофу» в США

За даними вчених, у Каліфорнії може випасти від трьох до шести метрів опадів, в результаті кожен з найбільших міст штату виявиться під п'ятиметровим шаром води

Американському штату Каліфорнія передбачили «мегашторм», наслідки якого виявляться серйознішими традиційних для Західного узбережжя США землетрусів і лісових пожеж.

Про це повідомляє ABC News.

За даними вчених, на штат може випасти від трьох до шести метрів опадів, в результаті кожен з найбільших міст Каліфорнії виявиться під п'ятиметровим шаром води.

Сейсмолог Люсі Джонс зазначила, що така «мегакатастрофа» вже була взимку 1861-1862 років. Вона відзначилася рекордною кількістю жертв і руйнувань.

Вчений-кліматолог Деніел Свейн вважає, що трагедія може повторитися. Джонс і Свейн підкреслили, що мегашторм неминучий. За річним кільцям дерев вони з'ясували, що за останні 1800 років штату довелося пережити не менше шести потопів, які за масштабами перевершували стихійні лиха 1861-1862 років.

Вчені додали, що якщо катастрофа забере життя 1% населення штату, як це було в середині позаминулого століття, жертвами шторму стануть майже 400 тис. осіб, а як мінімум 1,5 млн жителів штату будуть змушені евакуюватися.