У Запоріжжі зафіксували два випадки малярії



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Двоє людей підхопили тропічну малярію

Лікарі радять обов’язково відвідати лікаря, перед поїздками до «малярійних» країн Африки, Азії та Південної Америки

У Запоріжжі зафіксували два випадки захворювання тропічною малярією у громадян, які повернулись з африканських країн. Про це повідомляє пресслужба Запорізького лабораторного центру МОЗ.

«Наприкінці літа медичними працівниками обласної інфекційної лікарні діагностовано тропічну малярію у жителя Нігерії, який прибув до України на навчання. І уже на початку осені у жителя Запоріжжя, який відвідав Чад — країну Африки, в якій теж виявлена тропічна малярія», — йдеться в повідомленні.

У центрі наголосили, що за даними моніторингових досліджень, які систематично здійснюються фахівцями Запорізького обласного лабораторного центру, в межах Запорізької області не зафіксована наявність комарів, сприйнятливих до збудника тропічної малярії.

Однак у центрі зазначили, що заразитися в Україні все ж таки можливо, у разі переливання крові хворого здоровій людині або при використанні шприца, яким користувався хворий, для ін’єкцій здоровій людині. Як з’ясовано під час епідеміологічного розслідування обох випадків, ці дії після приїзду захворілих в Україну не відбувалися.

Лікарі радять обов’язково відвідати лікаря, перед поїздками до «малярійних» країн Африки, Азії, Південної Америки, де дадуть рекомендації щодо доцільності проведення хіміопрофілактичного лікування в залежності від країни перебування.