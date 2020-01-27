У Запорізькій області вже 27 шкіл закрили на карантин через грип та ГРВІ



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23 навчальні заклади міста Запоріжжя, а також школи Василівського, Вільнянського, Запорізького та Чернігівського районів пішли на карантин

Зокрема, до 31 січня у Бердянську всі школи та дитсадки закрили на карантин

У місті Бердянськ Запорізької області усі школи та позашкільні заклади до кінця січня закрили на карантин через спалах ГРВІ

Про це повідомляє Запорізький обласний лабораторний центр МОЗ України.

«Через високий рівень захворюваності учнів на гострі респіраторні вірусні інфекції 24.01.2020 року на засіданні комісії з питань ТБНС м. Бердянська прийнято рішення про тимчасове припинення функціонування шкіл та позашкільних закладів м. Бердянська з 25 січня по 31 січня 2020 року», - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що повністю припинено навчання дітей ще у чотирьох школах області (Тимошівська ЗОШ Михайлівського району, Молочанська ЗОШ Токмацького району, Новоолексіївський НВК Приморського району та Владівська ЗОШ Чернігівського району).

За наказами керівників територіальних відділів освіти (31 наказ ТВО) частково припинено навчальний процес в 51 класі 27-ми шкіл області. З них 23 навчальні заклади міста Запоріжжя, а також школи Василівського, Вільнянського, Запорізького та Чернігівського районів.

Нагадаємо, у Житомирі через ріст захворюваності на грип та ГРВІ з 27 січня до 5 лютого школи та дитсадки зачинять на карантин.

Раніше повідомлялося, що частина навчальних закладах Тернопільської, Донецької та Кіровоградської областей через захворюваність на грип та ГРВІ почала відправляти дітей на карантин.

Нагадаємо, в Україні 11 осіб померли від ускладнень грипу з початку жовтня 2019 року.