У Житомирі школи та дитсадки зачинять на карантин через грип та ГРВІ



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Освітній процес у Житомирі призупиниться з 27 січня до 5 лютого

Карантин у Житомирі оголосили на 10 днів

У Житомирі через ріст захворюваності на грип та ГРВІ з 27 січня до 5 лютого школи та дитсадки зачинять на карантин.

Відповідне рішення було ухвалено на засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, повідомляється на сайті Житомирської міської ради.

«Враховуючи зростання захворюваності на гострі респіраторні вірусні інфекції та грип, яке розпочалось саме цього тижня, ми вирішили ввести запобіжні заходи на 10 днів починаючи з 27 січня», - зазначила заступник міського голови.

Окрім шкіл та дитсадочків, освітній процес буде тимчасово призупинено також у ПТУ, культурно-спортивному центрі, спеціалізованій дитячо-юнацькій спортивній школі олімпійського резерву з футболу «Полісся», спеціалізованих мистецьких навчальних закладах, музичних та художніх школах.

Раніше повідомлялося, що частина навчальних закладах Тернопільської, Донецької та Кіровоградської областей через захворюваність на грип та ГРВІ почала відправляти дітей на карантин.

Нагадаємо, в Україні 11 осіб померли від ускладнень грипу з початку жовтня 2019 року.