У Збройних силах минулої доби зафіксували 63 випадки коронавірусу

Минулої доби зареєстрований один летальний випадок

У Збройних силах України за минулу добу, 6 березня, зареєстрували 63 нових випадки Covid-19. Один військовослужбовець помер, ця смерть стала 49-ю у ЗСУ з початку пандемії.

Про це повідомляє командування Медичних сил ЗСУ.

«За минулу добу зареєстровано 63 нових випадки захворювання на гостру респіраторну хворобу Covid-19. З них до закладів охорони здоров’я госпіталізовано 17 осіб», – зазначається у повідомленні.

Наразі у ЗСУ на коронавірус хворіють 1269 осіб. Минулої доби зареєстрований один летальний випадок – він став 49-тим від початку пандемії.

«На жаль, в Збройних силах України зареєстровано 49 летальних випадків від ускладнень викликаних гострою респіраторною хворобою Covid-19. Працівник ЗС України перебував на стаціонарному лікуванні у Вінницькій обласній інфекційній лікарні. Позитивний ПЛР тест від 16.02.2021р. Попри проведену терапію стан здоров’я хворого погіршився. Проведені реанімаційні заходи бажаного ефекту не дали», – йдеться в повідомленні ЗСУ.

Всього за час пандемії одужало 16218 осіб. На ізоляції (у т. ч. самоізоляції) нині перебувають 344 особи.

У пресслужбі Командування медсил також повідомили, що від початку вакцинальної кампанії у ЗСУ 2376 осіб отримали 1 дозу вакцини. З них 488 військових медиків. За минулу добу проти Covid-19 щеплено 704 особи.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу, коронавірусну хворобу виявили у 7167 людей. Також 2147 пацієнт одужав, а 103 – померли від ускладнень. До лікарень потрапили 3956 людей.

Було здійснено тестувань за добу – 46304 (зокрема методом ПЛР – 24868, методом ІФА – 3927, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 17509).