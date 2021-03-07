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    У Збройних силах минулої доби зафіксували 63 випадки коронавірусу

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    До закладів охорони здоров&rsquo;я госпіталізовано 17 осіб - У Збройних силах минулої доби зафіксували 63 випадки коронавірусу
    До закладів охорони здоров’я госпіталізовано 17 осіб

    Минулої доби зареєстрований один летальний випадок

    У Збройних силах України за минулу добу, 6 березня, зареєстрували 63 нових випадки Covid-19. Один військовослужбовець помер, ця смерть стала 49-ю у ЗСУ з початку пандемії.

    Про це повідомляє командування Медичних сил ЗСУ.

    «За минулу добу зареєстровано 63 нових випадки захворювання на гостру респіраторну хворобу Covid-19. З них до закладів охорони здоров’я госпіталізовано 17 осіб», – зазначається у повідомленні.

    Наразі у ЗСУ на коронавірус хворіють 1269 осіб. Минулої доби зареєстрований один летальний випадок – він став 49-тим від початку пандемії.

    «На жаль, в Збройних силах України зареєстровано 49 летальних випадків від ускладнень викликаних гострою респіраторною хворобою Covid-19. Працівник ЗС України перебував на стаціонарному лікуванні у Вінницькій обласній інфекційній лікарні. Позитивний ПЛР тест від 16.02.2021р. Попри проведену терапію стан здоров’я хворого погіршився. Проведені реанімаційні заходи бажаного ефекту не дали», – йдеться в повідомленні ЗСУ.

    Всього за час пандемії одужало 16218 осіб. На ізоляції (у т. ч. самоізоляції) нині перебувають 344 особи.

    У пресслужбі Командування медсил також повідомили, що від початку вакцинальної кампанії у ЗСУ 2376 осіб отримали 1 дозу вакцини. З них 488 військових медиків. За минулу добу проти Covid-19 щеплено 704 особи.

    Нагадаємо, в Україні за минулу добу, коронавірусну хворобу виявили у 7167 людей. Також 2147 пацієнт одужав, а 103 – померли від ускладнень. До лікарень потрапили 3956 людей.

    Було здійснено тестувань за добу – 46304 (зокрема методом ПЛР – 24868, методом ІФА – 3927, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 17509).

    Теги: ЗСУ смерть епідемія коронавірус
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