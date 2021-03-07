Коронавірус в Києві: за добу виявили понад 400 нових випадків

У столиці від Covid-19 померли 14 осіб

Найбільше випадків захворювання виявили у Дарницькому районі

Протягом суботи, 6 березня, у столиці підтвердили ще 432 випадки коронавірусу, таким чином кількість киян, яким поставили діагноз Covid-19, зросла до 142030 осіб.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко у Телеграм.

За останню добу коронавірус виявили у 240 жінок віком від 18 до 88 років, 165 чоловіків віком від 18 до 96 років, 13 дівчаток від 1 до 17 років та 14 хлопчиків від 1 місяця до 16 років.

За день хвороба забрала життя ще 14 жителів столиці, загалом летальних випадків від Covid у Києві вже 2767.

Минулої доби було госпіталізовано 50 пацієнтів, 41 людина подолала коронавірус.

Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Дарницькому (93), Деснянському (84) та Оболонському (69).

Нагадаємо, в Україні за минулу добу, коронавірусну хворобу виявили у 7167 людей. Також 2147 пацієнт одужав, а 103 – померли від ускладнень. До лікарень потрапили 3956 людей.

Було здійснено тестувань за добу – 46304 (зокрема методом ПЛР – 24868, методом ІФА – 3927, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 17509).