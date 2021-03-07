  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    Коронавірус в Києві: за добу виявили понад 400 нових випадків

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    У столиці від Covid-19 померли 14 осіб - Коронавірус в Києві: за добу виявили понад 400 нових випадків

    У столиці від Covid-19 померли 14 осіб

    Найбільше випадків захворювання виявили у Дарницькому районі

    Протягом суботи, 6 березня, у столиці підтвердили ще 432 випадки коронавірусу, таким чином кількість киян, яким поставили діагноз Covid-19, зросла до 142030 осіб.

    Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко у Телеграм.

    За останню добу коронавірус виявили у 240 жінок віком від 18 до 88 років, 165 чоловіків віком від 18 до 96 років, 13 дівчаток від 1 до 17 років та 14 хлопчиків від 1 місяця до 16 років.

    За день хвороба забрала життя ще 14 жителів столиці, загалом летальних випадків від Covid у Києві вже 2767.

    Минулої доби було госпіталізовано 50 пацієнтів, 41 людина подолала коронавірус.

    9383ada-000

    Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Дарницькому (93), Деснянському (84) та Оболонському (69).

    Нагадаємо, в Україні за минулу добу, коронавірусну хворобу виявили у 7167 людей. Також 2147 пацієнт одужав, а 103 – померли від ускладнень. До лікарень потрапили 3956 людей.

    Було здійснено тестувань за добу – 46304 (зокрема методом ПЛР – 24868, методом ІФА – 3927, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 17509).

    Теги: Віталій Кличко Київ епідемія коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies