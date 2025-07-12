У Житомирі медики успішно прооперували 100-річного пацієнта

Федору Кир’яну замінили кардіостимулятор

Із кардіологічного відділення обласної лікарні імені Олександра Гербачевського у Житомирі виписали 100-річного пацієнта Федора Кир'яна. 9 липня йому провели операцію із заміни кардіостимулятора. Як інформує «Главком», про це йдеться у сюжеті «Суспільного».

Хірург Микола Кушнір, який проводив операцію, пояснив, що кардіостимулятор регулює серцевий ритм, запобігає непритомності або раптовій смерті.

«Якщо вчасно не імплантувати кардіостимулятор, людина не матиме шансу вижити. Ці операції проводяться за життєвими показами. Що стосується нашого пацієнта Федора Кир'яна, то у нього був імплантований кардіостимулятор в інституті імені Миколи Амосова ще 12 років тому. Він до нас ходив на диспансерний огляд щороку. Ми перевіряли роботу кардіостимулятора. 10 років тому я йому сказав, що заряду батареї стимуляторів вистачить на 10 років. Дай Бог, у сто років ми його поміняємо. Так і сталося. Пацієнту 5 липня виповнилося 100 років, а 9 липня ми його прооперували й імплантували стимулятор», – розповів Микола Кушнір.

Хірург Микола Кушнір фото: suspilne.media

Федір Кир'ян розповів, що почувається добре.

«Самопочуття добре. Нічого не турбує. Було, коли я не лікувався, то падав чотири рази у день», – розповів Федор Кир'ян.

Кардіостимулятор, який вживили пацієнту фото: suspilne.media

Син Федора Кир'яна Валерій розповів, що його батько не одразу погодився на операцію.

«Він так погано себе почував, що казав, що буде помирати. Ми йому сказали, що все оформлено, що треба йти. Він сказав, що піде. Він борець. Він буде боротися, добиватися. Він така людина», – розповів Валерій.

Генеральний директор обласної лікарні Олександр Веселовський поінформував, щороку у кардіологічному відділенні лікарні пацієнтам імплантують до двохсот кардіостимуляторів та проводять близько сімдесяти оперативних втручань з приводу порушень ритму серця.

Із обласної лікарні у Житомирі виписали 100-річного пацієнта

«Наша лікарня – єдиний аритмологічний центр в області, де є висококваліфікований персонал і обладнання, яке дозволяє проводити такі оперативні втручання із вживляння штучного водія ритму для серця. Цю операцію пацієнту провели за програмою медичних гарантій. Вона оплачена Національною службою здоров'я України, а кардіостимулятор – за гроші Міністерства охорони здоров'я, які ми отримали за розподілом», – сказав Олександр Веселовський.

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