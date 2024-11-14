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Лікарі «Охматдиту» прооперували дівчинку з рідкісними синдромами: один із них є лише у 102 дітей у світі

Ірина Бура
glavcom.ua
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Лікарі «Охматдиту» прооперували дівчинку з рідкісними синдромами: один із них є лише у 102 дітей у світі
Дитина має надзвичайно рідкісні синдроми – Паллістера-Кілліана і Сетре-Чотзен
фото: «Охматдит»

Дитина мала великі труднощі з харчуванням та диханням

У Львові лікарі прооперували півторарічну дівчинку з двома рідкісними синдромами. Один із них зареєстрований лише у 102 дітей в усьому світі. Про це повідомила Львівська обласна дитяча клінічна лікарня «Охматдит».

Півторарічна Поліна родом із Рівненщини. Вона – третя дитина у сім’ї. Про обидва синдроми Поліни батьки дізналися лише після її народження, під час вагітності про ймовірні проблеми лікарі не говорили.

«Мені здавалася, що то був страшний сон, коли після кесаревого мені повідомили про вади Полінки. Стався обширний крововилив у мозок, легені не відкрилися зразу. Нам з самого початку було непросто, але ми не зупиняємося, йдемо далі, щоб максимально покращити якість життя дитини, зробити для неї все, що можна зробити», – каже мама дівчинки Тетяна.

Дитина має надзвичайно рідкісні синдроми – Паллістера-Кілліана і Сетре-Чотзен.

Синдром Паллістера-Кілліана зареєстрований у 102 дітей у світі. Він є причиною вад у різних органах і системах (мозок, серце, шлунково-кишковий тракт, шкіра тощо), спричиняє гідроцефалію, інтелектуальні порушення і затримку розвитку через слабкий м’язовий тонус. Це спонтанна мутація.

Синдром Сетре-Чотзен спричиняє передчасне зрощення кісток черепа, яке перешкоджає нормальному його росту та змінює форму голови й обличчя.

Ліків проти обох синдромів не існує. Наразі можна лише виправити вади хірургічним шляхом і скорегувати супутні проблеми медикаментами.

До операції Поліна мала великі труднощі з харчуванням через незрощене піднебіння – вона не могла їсти, блювала. Також дитині було важко дихати, у неї було кілька апное серед ночі, падала сатурація крові киснем.

Як зазначають у лікарні, виправляти щелепно-лицеву ваду за таких умов дуже небезпечно. Ризик за шкалою ASA (система для оцінки придатності пацієнтів перед операцією) – 4 з 6.

Багато лікарів відмовлялися оперувати Поліну. Лише в «Охматдиті» взялися за її випадок.

«Розщілину м’якого піднебіння вдалося коригувати. Ми отримали максимально позитивний результат, який тільки може бути. Дівчинка може нормально ковтати, їсти, їжа більше не потрапляє у дихальні шляхи, покращилося дихання», – розповіла щелепно-лицева хірургиня Христина Погранична.

За словами мами Поліни, після втручання дівчинка стала жвавішою.

«Зараз донечка може повноцінно дихати носиком, їсть сама, ковтає, спить на спинці, стала активніша. Я дуже задоволена! Після операції минув місяць, а я досі не можу повірити у те, що це все з нами сталося. Вона вже краще реагує на мій голос, краще розвивається, я навіть не очікувала такого», – поділилася Тетяна.

Незабаром лікарі виправлять дитині ще одну проблему – з вухом.

Нагадаємо, у Львові лікарі врятували жінку, в якої під час вагітності виявили пухлину серця.

Також лікарі «Охматдиту» виконали унікальну операцію та врятували п’ятимісячного малюка.

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Теги: Львів лікарня Охматдит батьки Христина Погранична дитина Місяць

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