Заробітки жителю Владивостока перервав полон

Окупант із Владивостока двічі їздив на війну в Україну та заробив кілька мільйонів рублів. Він і далі збагачувався би, вбиваючи українців, але потрапив у полон. Як інформує «Главком», свою історію молодий росіянин розповів у інтерв’ю Дмитру Карпенку.

Так, окупант закінчив дев’ятирічку, вступив до Приморського політехнічного коледжу, де вчився на архітектора. Однак освіту не здобув, каже, через фінансові труднощі. У 17 років пішов працювати на автомийку. Відслужив строкову службу. Опісля захотілося офіційно працевлаштуватися, мати, так би мовити, соцпакет. Тож росіянин не придумав нічого ліпшого, як підписати контракт із Міноборони. І дуже швидко опинився у рядах морпіхів десь під Волновахою. Окупанту пощастило, його поранило осколком у плече, тож повернувся додому. Пів року лікувався і отримав чималі виплати – три мільйони рублів. Крім того, була ще зарплата – по 195 тисяч рублів щомісяця. За ці гроші вдалося відремонтувати бабусин будинок, полагодити свою машину і купити авто мамі – «Мерседес» за півтора мільйона рублів.

Окупант пішов воювати вдруге, бо однієї машини родині було мало

Однак контракт у молодого росіянина не закінчився, і він удруге опинився в Україні. Якось уникнути служби не дуже й намагався. Заробітки жителю Владивостока перервав полон. Нині він, як зізнається сам, їсть, спить, відпочиває, читає книги, дивиться новини та чекає на обмін.

Нагадаємо, 20-річний окупант Дизенко Кирило родом з Краснодарського краю РФ здався у полон ЗСУ. Він розповів, що підписав контракт у 2025 році аби уникнути тюремного покарання за шахрайство та вимагання.

Раніше під Харковом російський командир роти Владислав Балграбський вивів решту своєї роти з позиції у полон воїнам 13-ї бригади Нацгвардії «Хартія». Російський батальйон був практично знищений за декілька місяців у боях і решта солдат сьомого мотострілецького полку обрали життя. Командир роти вивів своїх підлеглих до українських позицій, щоб врятувати їм життя.