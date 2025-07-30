Україна може заборонити електронні сигарети: зареєстровано законопроєкт

Парламентарі наголошують, що ефективність електронних сигарет як засобу для відмови від куріння не доведена

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт №13548, який передбачає запровадження заборони на виробництво, імпорт та введення в обіг електронних сигарет, заправних контейнерів та рідин, що використовуються в них. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на картку законопроєкту.

Авторами законопроєкту є народні депутати із фракції «Європейська солідарність» Михайло Бондар, Яна Зінкевич, Микола Величкович, а також Ярослав Юрчишин з фракції «Голос» та позафракційна Вікторія Гриб. Документи передбачає зміни до закону «Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення».

За даними Центру громадського здоров’я Міністерства охорони і здоровʼя понад 70% щоденних курців віком 18-29 років користуються електронними виробами для куріння: 37% респондентів вживають тютюнові вироби для електричного нагрівання, а 36% – електронні сигарети. Серед підлітків 13-15 років 40% хоча б раз вживали електронні сигарети, а близько 20% є теперішніми споживачами. Половина опитаних підлітків віком 15-16 років мали досвід куріння електронних сигарет, а кожен п’ятий (19%) вживав їх упродовж останніх 30 днів.

У записці зазначається, що попри те, що електронні сигарети є відносно новим продуктом, вже існують беззаперечні докази, що їхнє використання становить серйозний ризик для здоров’я. Відзначено кілька захворювань, пов’язаних із вживанням електронних сигарет, зокрема, Evali (пошкодження легень, спричинене вейпінгом) – у 2019 році в США зафіксовано спалах захворювання легень, пов’язаного зі вживанням електронних сигарет, зокрема з використанням ацетату вітаміну Е. Було зареєстровано близько 3000 випадків, з яких майже 70 закінчилися летально. 15% пацієнтів були молодшими за 18 років. Симптоми включали задишку, кашель, біль у грудях, лихоманку, діарею, блювоту, тахікардію.

Водночас ефективність електронних сигарет як засобу для відмови від куріння не доведена, проте відомо, що вони становлять загрозу для здоров’я.

Нагадаємо, ринок алкоголю та тютюнових виробів в Україні знову опинився під загрозою через зростання «тіньового» сегменту.

До слова, Кабінет міністрів України ухвалив постанову «Про затвердження Порядку маркування алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету міністрів України». З 1 січня 2026 року для маркування цих видів продукції будуть використовуватись електронні марки у вигляді графічного елемента (DataMatrix коду). Цей код наноситиметься на кожну окрему пачку тютюнового виробу, пляшку алкогольного напою або ємність з рідиною для електронних сигарет.