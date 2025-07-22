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Правоохоронці викрили підпільне виробництво сигарет у дитячому таборі

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Правоохоронці викрили підпільне виробництво сигарет у дитячому таборі
Детективи БЕБ вилучили товару на близько 800 тис. грн
фото: esbu.gov.ua/БЕБ

Волинянин разом зі спільниками облаштував підпільне виробництво сигарет

Бюро економічної безпеки завершило досудове розслідування у кримінальному провадженні про незаконне виготовлення цигарок у Волинській області. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу БЕБ.

За даними слідства, місцевий житель разом зі спільниками облаштував підпільне виробництво сигарет у приміщенні їдальні колишнього дитячого табору, що розташований у Луцькому районі. Зазначається, що сигарети виготовляли за допомогою спеціального обладнання, складники та сировину замовляли через інтернет. Готову продукцію фасували у пачки, на які наносили підроблені марки акцизного податку, надруковані на звичайному принтері. Після цього фальсифікат продавали.

Під час санкціонованих обшуків правоохоронці вилучили обладнання, сировину та готову продукцію. Загальна вартість вилучених товарів становить близько 800 тис. грн. На все майно накладено арешт.

Детективи БЕБ повідомили про підозру фігурантам справи у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч.ч. 1, 2 ст. 204  Кримінального кодексу України (незаконне виготовлення, зберігання, транспортування, збут підакцизних товарів, вчинене організованою групою). Крім того, організатору незаконної діяльності інкриміновано ч. 1 ст. 199 (виготовлення та використання підроблених марок акцизного податку). Обвинувальний акт скеровано до суду.

Нагадаємо, з 1 січня 2026 року для маркування алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах, будуть використовуватись електронні марки у вигляді графічного елемента (DataMatrix коду). Цей код наноситиметься на кожну окрему пачку тютюнового виробу, пляшку алкогольного напою або ємність з рідиною для електронних сигарет.

Раніше Кабінет міністрів затвердив нові правила роботи магазинів duty free. Відтепер купувати товари без митного оформлення зможуть лише пасажири міжнародних рейсів або ті, хто виїжджає за кордон, і тільки за наявності паспорта. Постанову №741 уряд ухвалив 25 червня, вона набирає чинності через 45 днів з дня її оприлюднення. Документ передбачає низку нових вимог до діяльності безмитної торгівлі для запобігання зловживанням і підвищення прозорості.

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Теги: Бюро економічної безпеки України Волинська область тютюнові вироби

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