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Обмеження повноважень НАБУ та САП: як голосувала опозиція

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Обмеження повноважень НАБУ та САП: як голосувала опозиція
фото з відкритих джерел

Загалом за закон проголосували 263 нардепи

Законопроєкт №12414, що фактично знищує незалежності САП та НАБУ, підтримали 19 народних обранців з опозиції. Про це передає «Главком».

«Батьківщина»

Зокрема, «Батьківщина» підтримала документ 15 голосами.

Голосували «за»:

  • Абдуллін;
  • Бондарєв;
  • Власенко;
  • Дубіль;
  • Євтушок;
  • Кабаченко;
  • Крулько;
  • Кучеренко;
  • Лукашук;
  • Мейдич;
  • Ніколаєнко;
  • Соколов;
  • Тимошенко;
  • Цимбалюк.
Обмеження повноважень НАБУ та САП: як голосувала опозиція фото 1

«Європейська солідарність» 

Лише три учасники фракції «Європейська солідарність» голосували «за». Це:

  • Алєксєєв;
  • Джемілєв;
  • Южаніна.
Обмеження повноважень НАБУ та САП: як голосувала опозиція фото 2

«Голос» 

З фракції «Голос» підтримала ініціативу лише нардепка Ташева.

Обмеження повноважень НАБУ та САП: як голосувала опозиція фото 3

Загалом за закон проголосували 263 нардепи. Найбільше голосів «за» дала фракція «Слуга народу».

Нагадаємо, законопроєкт №12414 було зареєстровано 16 січня 2025 року. Водночас НАБУ та САП наголосили, що до законопроєкту №12414 в останній момент було внесено правки, що фактично знищують незалежність САП та підпорядковують діяльність НАБУ і САП Генеральному прокурору.

Нардепка Анастасія Радіна повідомила, що правками до законопроєкту генпрокурор наділяється повноваженнями:

  • бути фактичним керівником САП та передоручати повноваження прокурора САП іншим прокурорам;
  • надавати НАБУ обов’язкові письмові вказівки і витребовувати матеріали будь-яких справ;
  • передоручати витребувані справи будь-яким прокурорам;
  • передоручати розслідування справ, які належать до підслідності НАБУ, іншим органам.

До слова, після раптових обшуків у НАБУ та Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі, які відбулися 21 липня, в українському політикумі почали курсувати версії про те, щонаступним етапом стане переформатування роботи правоохоронних органів. Співрозмовники «Главкома» у парламенті та силових органах припускають, що влада «елегантним способом» може, наприклад, об’єднати НАБУ і БЕБ в один орган.

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Теги: НАБУ Верховна Рада Європейська солідарність партія Голос Батьківщина

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