Обмеження повноважень НАБУ та САП: як голосувала опозиція
Загалом за закон проголосували 263 нардепи
Законопроєкт №12414, що фактично знищує незалежності САП та НАБУ, підтримали 19 народних обранців з опозиції. Про це передає «Главком».
«Батьківщина»
Зокрема, «Батьківщина» підтримала документ 15 голосами.
Голосували «за»:
- Абдуллін;
- Бондарєв;
- Власенко;
- Дубіль;
- Євтушок;
- Кабаченко;
- Крулько;
- Кучеренко;
- Лукашук;
- Мейдич;
- Ніколаєнко;
- Соколов;
- Тимошенко;
- Цимбалюк.
«Європейська солідарність»
Лише три учасники фракції «Європейська солідарність» голосували «за». Це:
- Алєксєєв;
- Джемілєв;
- Южаніна.
«Голос»
З фракції «Голос» підтримала ініціативу лише нардепка Ташева.
Загалом за закон проголосували 263 нардепи. Найбільше голосів «за» дала фракція «Слуга народу».
Нагадаємо, законопроєкт №12414 було зареєстровано 16 січня 2025 року. Водночас НАБУ та САП наголосили, що до законопроєкту №12414 в останній момент було внесено правки, що фактично знищують незалежність САП та підпорядковують діяльність НАБУ і САП Генеральному прокурору.
Нардепка Анастасія Радіна повідомила, що правками до законопроєкту генпрокурор наділяється повноваженнями:
- бути фактичним керівником САП та передоручати повноваження прокурора САП іншим прокурорам;
- надавати НАБУ обов’язкові письмові вказівки і витребовувати матеріали будь-яких справ;
- передоручати витребувані справи будь-яким прокурорам;
- передоручати розслідування справ, які належать до підслідності НАБУ, іншим органам.
До слова, після раптових обшуків у НАБУ та Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі, які відбулися 21 липня, в українському політикумі почали курсувати версії про те, щонаступним етапом стане переформатування роботи правоохоронних органів. Співрозмовники «Главкома» у парламенті та силових органах припускають, що влада «елегантним способом» може, наприклад, об’єднати НАБУ і БЕБ в один орган.