Обмеження повноважень НАБУ та САП: як голосувала опозиція

Загалом за закон проголосували 263 нардепи

Законопроєкт №12414, що фактично знищує незалежності САП та НАБУ, підтримали 19 народних обранців з опозиції. Про це передає «Главком».

«Батьківщина»

Зокрема, «Батьківщина» підтримала документ 15 голосами.

Голосували «за»:

Абдуллін;

Бондарєв;

Власенко;

Дубіль;

Євтушок;

Кабаченко;

Крулько;

Кучеренко;

Лукашук;

Мейдич;

Ніколаєнко;

Соколов;

Тимошенко;

Цимбалюк.

«Європейська солідарність»

Лише три учасники фракції «Європейська солідарність» голосували «за». Це:

Алєксєєв;

Джемілєв;

Южаніна.

«Голос»

З фракції «Голос» підтримала ініціативу лише нардепка Ташева.

Загалом за закон проголосували 263 нардепи. Найбільше голосів «за» дала фракція «Слуга народу».

Нагадаємо, законопроєкт №12414 було зареєстровано 16 січня 2025 року. Водночас НАБУ та САП наголосили, що до законопроєкту №12414 в останній момент було внесено правки, що фактично знищують незалежність САП та підпорядковують діяльність НАБУ і САП Генеральному прокурору.

Нардепка Анастасія Радіна повідомила, що правками до законопроєкту генпрокурор наділяється повноваженнями:

бути фактичним керівником САП та передоручати повноваження прокурора САП іншим прокурорам;

надавати НАБУ обов’язкові письмові вказівки і витребовувати матеріали будь-яких справ;

передоручати витребувані справи будь-яким прокурорам;

передоручати розслідування справ, які належать до підслідності НАБУ, іншим органам.

До слова, після раптових обшуків у НАБУ та Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі, які відбулися 21 липня, в українському політикумі почали курсувати версії про те, щонаступним етапом стане переформатування роботи правоохоронних органів. Співрозмовники «Главкома» у парламенті та силових органах припускають, що влада «елегантним способом» може, наприклад, об’єднати НАБУ і БЕБ в один орган.