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Верховна Рада обговорює можливість виїзду за кордон чоловіків до 24 років

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Верховна Рада обговорює можливість виїзду за кордон чоловіків до 24 років
У парламенті працюють над тим, що підвищити до 23-24 років межу для дозволу на виїзд молодих чоловіків за кордон
фото: Верховна рада України/Telegram

Чоловіки у віці 18-25 років не підлягають мобілізації, але не мають можливості реалізовувати низку своїх прав

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук підтвердив, що у парламенті обговорюють ініціативу, щоб дозволити чоловікам віком від 18 до 25 років виїжджати за кордон. Як інформує «Главком», про це спікер сказав під час спілкування з журналістами.

«Український парламент – це 398 станом на зараз людей, наділених правом законодавчої ініціативи. Ініціатив у парламенті дуже багато. Я знаю, що ця тема проговорюється, в тому числі на спеціальному комітеті… Знаю, що такі ідеї є. Те, до якої думки вони прийдуть, це теж для мене важливо», – сказав Стефанчук.

За його словами, чоловіки у віці 18-25 років не підлягають мобілізації, але не мають можливості реалізовувати низку своїх прав.

«Тому ми повинні знайти механізм для того, щоб дати можливість реалізуватися їм у всіх цим правах. Який механізм буде знайдений – я буду чекати від комітету. Окремі члени комітету працюють над лібералізацією», – додав спікер.

Наприкінці травня народний депутат України від фракції «Слуга народу», член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський заявив, що в парламенті працюють над тим, що підвищити до 23-24 років межу для дозволу на виїзд молодих чоловіків за кордон.

Як повідомлялося, починаючи з 17 липня 2024 року чоловіків віком від 18 до 60 років не випускатимуть із України без військового квитка.

До слова, у пункті пропуску на кордоні з Румунією харків'янка вирішила проявити неабияку винахідливість, спробувавши перевезти свого нареченого через кордон у найнесподіванішому місці – за спинками задніх сидінь свого Мерседеса.

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Теги: Верховна Рада депутат кордон Руслан Стефанчук парламент

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