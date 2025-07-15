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Посадові оклади суддів та чиновників можуть відв'язати від прожиткового мінімуму: законопроєкт

Олексій Руденко
glavcom.ua
Олексій Руденко
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Посадові оклади суддів та чиновників можуть відв'язати від прожиткового мінімуму: законопроєкт
Народні депутати пропонують щороку встановлювати базову величину для розрахунку посадових окладів чиновників
фото з відкритих джерел

Посадовий оклад судді місцевого суду фактично не зміниться, а для прокурора окружної прокуратури він навіть збільшиться

120 народних депутатів внесли на розгляд Верховної Ради пакет законопроєктів за №13466, 13467, 13468 та 13469, які пропонують відв'язати посадові оклади у судах, прокуратурі та на держслужбі від прожиткового мінімуму. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Судово-юридичну газету».

Народні обранці хочуть усунути залежність зарплат працівників бюджетної сфери й державних органів від прожиткового мінімуму, що «за своїм призначенням є винятково соціальним стандартом» й дозволить, на їх думку, сприяти зростанню прожиткового мінімуму.

Парламентарі, посилаючись на інформацію Мінфіну, зазначають, що додаткові видатки на виплату соцдопомог, пенсій та інших соцвиплат на основі розмірів реального прожиткового мінімуму на 2025 рік становлять щонайменше 340 млрд грн, а на виплату зарплати працівників бюджетної сфери та держорганів передбачається близько 475 млрд грн.

Після змін посадовий оклад прокурора окружної прокуратури становитиме 15,2 базових (орудних) величин для визначення розмірів посадових окладів, детектива НАБУ – 16,6, а судді місцевого суду – 18,2.

При цьому пропонується забезпечити розрахунок розміру базової (орудної) величини для визначення розмірів посадових окладів та її встановлення в проєкті закону про Державний бюджет України на 2026 рік у розмірі, не меншому за 3470 грн.

Втім, підрахували у виданні, якщо орудну величину встановлять у розмірі 3470 грн, це не відобразиться на фактичному розмірі посадових окладів суддів першої інстанції та у місцевих прокуратурах.

Наприклад, зараз посадовий оклад судді місцевого суду складає 63 060 грн (30 прожиткових мінімумів, помножені на «заморожений» прожитковий мінімум для суддів у 2102 грн). І якщо орудна величина складатиме не менше 3470 грн, то посадовий оклад судді місцевого суду не буде меншим за 63 154 грн.

Нагадаємо, як заявляла перша заступниця міністерки соціальної політики Дарія Марчак, встановлені законом розміри прожиткового мінімуму в Україні сильно відрізняються від його фактичного рівня. Тому Україна може відмовитися від показника, який є основою для розмірів соціальних виплат.

«Главком» писав, що у першому кварталі 2025 року середня заробітна плата в Україні склала 23 460 грн й порівнянні з аналогічним періодом минулого року вона зросла майже на чверть.

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Теги: Верховна Рада зарплата прокурор суддя

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