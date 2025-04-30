Ринок тютюну і алкоголю повертається у тінь? Гетманцев заявив про «тривожний відкат»

Нардеп: «Тривожні симптоми дійсно є на ринку тютюну і алкоголю»

Ринок алкоголю та тютюнових виробів в Україні знову опинився під загрозою через зростання «тіньового» сегменту. Про це повідомив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в інтерв'ю «Главкому».

За словами Гетманцева, після успішної боротьби з нелегальним ринком алкоголю та тютюну у 2024 році, коли вдалося вдвічі зменшити «тіньовий» сегмент тютюнового ринку з 25% до 12,6%, спостерігається тривожний відкат.

«Нам знадобилося півтора-два роки, щоб вивести «з тіні» більшу частину алкоголю. Але ми вирішили це питання системно і зараз ці досягнення треба просто підтримувати. Нам знадобився весь 2024 рік, щоб вдвічі зменшити нелегальний ринок тютюну – з 25% на початок року до 12,6% на кінець року. Зараз ми бачимо, що пішов невеликий, але дуже тривожний відкат.

Так, цього року можна побачити значне перевиконання плану з ПДВ – це кумулятивний ефект роботи у попередніх періодах і, безперечно, наслідки роботи і цієї команди Податкової. Але певні тривожні симптоми дійсно є», – розповів Гетманцев.

За його словами, на ринку тютюну відсоток «тіні» збільшився до 14,1% з 12,6% на кінець минулого року. Така тенденція зберігається і на ринку алкоголю, коли за істотного збільшення виробництва спирту в лютому (на 46% більше, ніж за аналогічний період 2024 року) сплачений акцизний податок з вироблених в Україні виробів був на 0,5% менше.

За словами Гетманцева, однією із найбільших проблем є зменшення декларування ПДВ виробниками лікеро-горілчаних виробів – з 6,3 до 4,5%: «Це дуже велике падіння».

Він наголошує, що на це могли впливати різні фактори, і недобір у 3,5 млн грн не є критичним, але є ознакою потреби стабілізації ситуації.

За словами Гетманцева, також є і позитивна динаміка на ринку – у березні 2025 року виторг від продажу лікеро-горілчаної продукції був на 8% більше, ніж в січні, і на 18% – ніж в лютому.

«Тобто тренди є різноспрямованими, на відміну від 2024 року, коли зростало абсолютно все. Це означає, що треба звернути більшу увагу на цей дуже небезпечний криміногенний ринок», – додав він.

Дослідження Kantar Україна підтверджує заяви Гетьманцева щодо зростання частки тіньового сектору на ринку тютюну.

інфографіка Kantar Україна

«Досить несподіваним стало тріумфальне повернення на ринок продукції без акцизних марок, маркованої для продажу в магазинах Duty Free або для експорту. Попри запроваджену у 2023 році законодавчу заборону виробництва та реалізації тютюнових виробів для магазинів безмитної торгівлі під час воєнного стану, частка псевдо-Duty Free та псевдо-експорту виросла з 3,7% до 6,4%. Відповідна продукція легко ідентифікується як нелегальна, без проведення експертиз або володіння спеціальними знаннями та навичками. Однак, не дивлячись на це, її присутність на ринку зростає. Частка підробленої продукції також зросла до 7%», – зазначили у дослідженні.

За обсягами реалізації нелегальної продукції з величезним відривом лідирує Дніпропетровська область (28%), на другому місці – Одеська (16%). Загалом 73% нелегальних тютюнових виробів реалізуються в 6 областях і місті Києві.

При збереженні частки тіньового сектору тютюнового ринку на зафіксованому рівні експерти Kantar Україна прогнозують недоотримання бюджетом понад 24 млрд грн податкових надходжень у 2025 році.

Раніше на Київщині та Житомирщині детективи Бюро економічної безпеки викрили масштабне підпільне виробництво алкоголю, орієнтовна вартість вилученої продукції та обладнання становить понад 1,5 млн грн.

До слова за результатами дослідження Kantar у лютому 2025 року нелегальний ринок тютюнових виробів в Україні знову показав зростання – до 14,1%. Це сталося після року поступового зниження. Річні втрати державного бюджету України оцінюються у 24,2 млрд грн, а обсяг тіньового ринку сигарет в Україні становить понад 5 млрд шт.