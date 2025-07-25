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Стефанчук повідомив, коли Рада розгляне законопроєкт Зеленського про НАБУ і САП

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Стефанчук повідомив, коли Рада розгляне законопроєкт Зеленського про НАБУ і САП
За словами Стефанчука, парламент розгляне важливі законодавчі ініціативи 31 липня
фото: rada.gov.ua

Руслан Стефанчук пропонуватиме прийняти законопроєкт про НАБУ та САП одразу за основу та в цілому

31 липня парламент розгляне законопроєкт президента Володимира Зеленського про незалежність НАБУ і САП. Як інформує «Главком», про це повідомив спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук.

«Засідання Верховної Ради України щодо розгляду невідкладного президентського законопроєкту «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України і деяких законодавчих актів України щодо посилення повноважень Національного антикорупційного бюро України та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури» (реєстраційний №13533) відбудеться 31 липня 2025 року», – зазначив Стефанчук.

Спікер додав: «Під час розгляду цього законопроєкту буду пропонувати прийняти його одразу за основу та в цілому, а також підтримати його невідкладне підписання. Крім цього, парламент розгляне й інші важливі законодавчі ініціативи».

Нагадаємо, 22 липня Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроєкт №12414, який передбачає обмеження повноважень Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП). За відповідне рішення тоді проголосували 263 народних депутати.

Декілька народних депутатів зазначили, що голосування за законопроєкт було помилкою. Зокрема, депутат Ростислав Тісик від партії «Слуга народу» заявив, що у політиці бувають помилкові рішення.

Як відомо, 24 липня Володимир Зеленський заявив, що погодив текст законопроєкту, який гарантує реальне зміцнення системи правопорядку в Україні та незалежність антикорупційних органів. Увечері цього ж дня на сайті парламенту зʼявився законопроєкт «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України і деяких законодавчих актів України щодо посилення повноважень Національного антикорупційного бюро України та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури».

До слова, 22 та 23 липня тривали акції на підтримку Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

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Теги: Руслан Стефанчук НАБУ САП Володимир Зеленський Верховна Рада

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