Україна отримала 200 ампул сироватки від дифтерії



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Глава МОЗ Зоряна Скалецька вважає, що сироватки від дифтерії в Україні досить Фото: Зоряна Скалецкая / Facebook

Скалецька підкреслила, що наявної сироватки досить, виходячи із зафіксованої кількості захворювань на дифтерію

В Україну поставлено 200 ампул сироватки від дифтерії, яку застосовують за підтвердження випадків захворювання. Про це повідомила міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька під час години запитань до уряду у Верховній Раді в п'ятницю, 15 листопада.

Чиновниця розповіла, що наразі закуплено, поставлено і розвезено по регіонах по вісім ампул сироватки в кожну область.

«Але це не вакцинація, це той препарат, який вводиться тільки в підтверджених випадках, коли діагностично, лабораторно підтверджено, що має місце дифтерія. У нас на сьогодні ще 100 поставлених, і про 100 вже домовилися, що будуть поставлені», - повідомила Скалецька.

За словами міністра, в 2018 році в Україні було використано, в тому числі, для непідтверджених випадків 140 доз сироватки, в той час, як лабораторно діагноз дифтерії був підтверджений у близько 10 випадків.

«У цьому році та ж історія, сироватки не потрібно так багато, як вакцин, не потрібно тисячі доз. Але є регіони, які в паніці починають застосовувати сироватку, там, де не потрібно», - сказала вона.

Скалецька підкреслила, що наявної сироватки досить, виходячи із зафіксованої кількості захворювань на дифтерію.