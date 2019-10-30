У Києві залишилося п’ять доз сироватки проти дифтерії



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Вакцин для щеплень від дифтерії у Києві цілком достатньо

У столиці із восьми доз сироватки від дифтерії залишилось п’ять флаконів.

Про це повідомила керівник пресслужби Департаменту охорони здоров'я Київської міської державної адміністрації Наталія Вишневська.

«У нас було всього 8 флаконів, як гуманітарна допомога. МОЗ не закуповував сироватку ані у 2018-му, ані у 2019 році. Всього сироватки було 8 флаконів, яку в дитячу інфекційну лікарню було розподілено... 3 з них використали на жінку, яка хворіла в Олександрівській лікарні, залишилося на даний час 5 сироваток», - розповіла вона Укрінформу.

«На хлопчика не використовували сироватку, на жінку використали, і на чоловіка, який наразі в Олександрівській лікарні, також не використовували сироватку. У них були висіяні штами нетоксигенні, які не виробляють той токсин, який може призвести до жахливих станів, і така дифтерія з таким штамом лікується антибіотиками. І хлопчику, і чоловіку одразу взяли посів, і коли виявили що це дифтерія, хоч і нетоксигенна, по протоколу потрібно госпіталізувати. Вони зараз в задовільному стані, жінка йде на поправку, чоловік також, але вони будуть до кінця антибактеріальної терапії знаходитися в стаціонарі», - розповіла Вишневська.

У Департаменті охорони здоров'я наголосили, що вакцин для щеплень від дифтерії цілком достатньо.

«Лише для дорослих на п'ятницю було 120 тисяч доз - це приблизно на рік. Прогнозовано по 10 тисяч доз в Києві використовується на місяць, може зараз бути більше, але ж вони планово будуть закуповуватися по мірі необхідності. З вакцинами жодних проблем немає щодо дітей і дорослих. Тому ми радимо і закликаємо вакцинуватися, тоді сироватка не знадобиться», - наголосила Вишневська.

Раніше повідомлялося, що у Києві було зафіксовано два випадки захворювання на дифтерію. Перший випадок захворювання на дифтерію стався з 9-річним учнем одного з ліцеїв Києва. Другий випадок дифтерії у Києві - це у жінки, мешканки Дніпровського району.

28 жовтня в інфекційне відділення Олександрівської лікарні було доставлено чоловіка.

29 жовтня у Києві лабораторно підтверджено два випадки захворювання на дифтерію: у 9-річного хлопчика та чоловіка, якому близько 30-ти років.