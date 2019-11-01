Скалецька назвала найгірші і найкращі області за кількістю щеплень проти дифтерії



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Але навіть в областях-лідерів показники щеплень не задовольняють як урядовців, так і лікарів

Кіровоградська, Миколаївська області та місто Київ – є лідерами за відсотком вакцинованості проти дифтерії серед дітей до одного року. Найнижчим охоплення вакцинаціями немовлят є у Закарпатській, Івано-Франківській і Харківській областях.

Про це 1 листопада під час брифінгу у МОЗ України повідомила міністерка охорони здоров’я Зоряна Скалецька.

Але навіть в областях-лідерів показники щеплень не задовольняють як урядовців, так і лікарів. «До 1 року вакциновані лише 59%, дорослих лише 52%», - повідомила міністерка, заявивши про вкрай низький відсоток щеплень, які є найкращою профілактикою захворюваності.

За її словами, серед вакцинації дорослого населення найгірша ситуація у Закарпатській, Луганській, Одеській, Харківській та Чернігівській областях. А лідером, де 70% дорослого населення вакциновано, є Запорізька область.

Нагадаємо, гендиректор «Центру громадського здоров'я МОЗ України» Володимир Курпіта повідомив, що в Україні на сьогодні є 189 сироваток проти дифтерії.

Наприкінці жовтня повідомлялося про зафіксований у Києві другий випадок захворювання на дифтерію. Медики використали останню в наявності на той момент сироватку проти цієї хвороби.