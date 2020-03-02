ВООЗ: вимірювати температуру на кордоні задля виявлення коронавірусу неефективно



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Прикордонники 25 лютого розпочали температурний скринінг осіб, які прямують на в’їзд в Україну Фото: ДПСУ

В інфікованих осіб може не бути очевидних симптомів через ранню стадію перебігу хвороби

Вимірювати температуру в пасажирів при в'їзді чи виїзді в країну, щоб виявити коронавірус, неефективо.

Про це заявила Всесвітня організація охорони здоров'я в рекомендаціях щодо міжнародних поїздок у зв'язку зі спалахом коронавірусу.

.«Скринінг температури при виїзді чи в'їзді до країни не є ефективним способом, щоб зупинити міжнародне поширення коронавірусу, оскільки інфіковані особи можуть перебувати в інкубаційному періоді, у них може не бути очевидних симптомів на ранній стадії хвороби», – повідомляють у ВООЗ.

У відомстві зазначають, що такі заходи потребують значних інвестицій, але приносять мало користі "Ефективніше надавати рекомендації пассажирам щодо запобігання розповсюдження інфекції та збирати дані про стан здоров’я людини після приїзду, фіксуючи її контактні дані, щоб забезпечити можливість належної оцінки ризику», – йдеться у рекомендаціях ВООЗ.

За останніми даними від коронавірусу в світі померли понад 3 тисячі людей.

В Україні немає жодного лабораторно підтвердженого випадку COVID-19, – МОЗ