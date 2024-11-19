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Україна заборонила продаж кратому

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Україна заборонила продаж кратому
Від сьогоднішнього дня продаж кратому в кафе заборонено
фото з відкритих джерел

Кратом і його головний психоактивний компонент мітрагінін внесено до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

Кабінет міністрів ухвалив рішення заборонити продаж кратому – рослини, яка останнім часом набула популярності та широко використовувалась для виготовлення чаїв. Про це повідомив народний депутат Дмитро Гурін.  

Згідно з постановою № 1306 від 15 листопада, кратом і його головний психоактивний компонент мітрагінін внесено до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.  

«Кратом і мітрагінін заборонено – внесено в список психотропних речовин обіг яких обмежено, туди ж де, кетамін та амфетамін. Від сьогоднішнього дня продавати кратом в кафе не можна, ура», – написав Гурін.

Кратом – це рослина, яка росте у формі дерева в Південно-Східній Азії та використовується як природний психоактивний засіб. Вона містить алкалоїди, зокрема мітрагінін, які впливають на нервову систему. До України кратом імпортувався переважно у вигляді порошку з перемеленого листя, який продавали для приготування чаю. Продукт рекламували як засіб, що нібито допомагає підвищити енергію та зменшити біль.

Картом можна сплутати з матчею. Проте це різні рослини з різним хімічним складом. Матча являє собою зелений японський чай, який виготовляють з молодого листя чайних кущів. Також матча діє як антиоксидант і здатна покращувати загальне здоров'я. Кратом же має більш специфічний хімічний склад.

Нагадаємо, психолог-адиктолог Юрій Гуменяк в інтерв’ю «Главкому» розвіяв міф про дороговизну та недоступність наркотиків в Україні: на 200 грн підліток може придбати 0,25 грама дешевих солей.

Як повідомлялося, нідерландські митники виявили 720 кг кокаїну серед бананів, що прибули з Еквадору в порт Вліссінген.

До слова, співробітники іспанської поліції вилучили більше тонни кокаїну, захованого всередині контейнера, який прибув до порту Альхесірас (Кадіс) з Південної Америки.

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Теги: здоров'я Кабмін уряд наркотики Дмитро Гурін

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