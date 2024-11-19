Україна заборонила продаж кратому

Кратом і його головний психоактивний компонент мітрагінін внесено до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

Кабінет міністрів ухвалив рішення заборонити продаж кратому – рослини, яка останнім часом набула популярності та широко використовувалась для виготовлення чаїв. Про це повідомив народний депутат Дмитро Гурін.

Згідно з постановою № 1306 від 15 листопада, кратом і його головний психоактивний компонент мітрагінін внесено до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

«Кратом і мітрагінін заборонено – внесено в список психотропних речовин обіг яких обмежено, туди ж де, кетамін та амфетамін. Від сьогоднішнього дня продавати кратом в кафе не можна, ура», – написав Гурін.

Кратом – це рослина, яка росте у формі дерева в Південно-Східній Азії та використовується як природний психоактивний засіб. Вона містить алкалоїди, зокрема мітрагінін, які впливають на нервову систему. До України кратом імпортувався переважно у вигляді порошку з перемеленого листя, який продавали для приготування чаю. Продукт рекламували як засіб, що нібито допомагає підвищити енергію та зменшити біль.

Картом можна сплутати з матчею. Проте це різні рослини з різним хімічним складом. Матча являє собою зелений японський чай, який виготовляють з молодого листя чайних кущів. Також матча діє як антиоксидант і здатна покращувати загальне здоров'я. Кратом же має більш специфічний хімічний склад.

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