Кабмін прискорив процедури для обмеження ухилянтів права керувати автомобілем

Обмін даними через електронну систему допоможе прискорити реалізацію норм Кодекс адміністративного судочинства про обмеження ухилянтів у праві керування авто

ТЦК, Служба безпеки, а також розвідувальні органи обмінюватимуться інформацією з Національною поліцією щодо ухилянтів

Кабінет міністрів пришвидшує процедури для початку накладення на ухилянтів обмеження у праві керування авто. Про це повідомляє «Судово-юридична газета».

Раніше Міністерство оборони повідомило про те, що територіальні центри комплектування, Служба безпеки, а також розвідувальні органи обмінюватимуться інформацією з Національною поліцією щодо ухилянтів.

«Ключовим нововведенням є впровадження електронної інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром призовників, військовозобов’язаних та резервістів та Єдиною інформаційною системою МВС», – йдеться в повідомленні.

Так, правоохоронці зможуть оперативно отримувати дані про порушників для їх подальшого адміністративного затримання та доставлення до найближчого ТЦК або СБУ. У разі відсутності технічної можливості обміну інформацією постанова передбачає альтернативні форми звернення до Нацполіції.

Як пише видання, судячи зі змісту змін, йдеться про спрощення для ТЦК доведення в суді факту неможливості доставити особу, щоб застосувати до неї окремий захід – тимчасове обмеження у праві керування автомобілем.

Нагадаємо, комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності рекомендував прийняти в першому читанні законопроєкт №12093, яким пропонується спростити механізм притягнення до відповідальності ухилянтів за порушення правил військового обліку та законодавства про мобілізацію.

Як повідомлялося, якщо військовозобов'язаний громадянин проігнорує повістку, то йому загрожуватиме штраф у розмірі від 17 тис. грн до 25,5 тис. грн. Однак, якщо штраф не буде сплачено добровільно, то може початись примусове стягнення майна державою.

До слова, упродовж 2024 року понад шість мільйонів військовозобовʼязаних не оновили свої дані вчасно.