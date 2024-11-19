Рада в цілому ухвалила проєкт держбюджету на 2025 рік

Прем'єр-міністр зазначив, що видатки на освіту складуть майже 199 млрд грн, а на медицину 217 млрд грн

Сьогодні, 19 листопада, Верховна Рада схвалила в цілому проєкт бюджету на 2025 рік. Рішення підтримали 257 парламентарів. Про це повідомляє народний депутат Ярослав Железняк.

«Рекордні видатки на рівні 3,94 трлн грн. З них видатки на оборону становлять 2,22 трлн грн. Дохід 2,3 трлн грн (сюди 141 млрд грн від податкового законопроєкту 11416д). Ще очікуємо в у наступному році зовнішнє фінансування $38,4 млрд», – йдеться у повідомленні.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль зауважив, що всі податки громадян та бізнесу наступного року будуть спрямовані на оборону й безпеку України:

«Загальний ресурс, який буде направлений на сектор безпеки й оборони, складе 2,23 трлн грн. Рекордні кошти будуть спрямовані на виробництво та закупівлю зброї. Передбачили на це 739 млрд грн. Буде більше фінансування на модернізацію нашого оборонно-промислового комплексу, а також на закупівлю дронів».

За словами Шмигаля, підтримка громадян є другим пріоритет бюджету: «У березні запланували індексацію пенсій. Загалом на програми допомоги в соціальній сфері передбачено майже 421 млрд грн».

Прем'єр-міністр зазначив, що видатки на освіту складуть майже 199 млрд грн, а на медицину 217 млрд грн:

«В обох сферах заплановані важливі проєкти модернізації та розвитку. На оновлення медичних закладів, придбання сучасного обладнання та створення реабілітаційних центрів передбачено 10,7 млрд грн. На модернізацію освітніх закладів та облаштування укриттів додатково передбачено 17,5 млрд грн».

Нагадаємо, 13 вересня уряд затвердив проєкт державного бюджету України на 2025 рік. Пріоритетом бюджету на 2025 рік є оборона та безпека України. Зокрема, видатки на оборону зростуть щонайменше до 2,22 трлн грн.

Як повідомлялося, комітет Верховної Ради з питань бюджету схвалив проєкт бюджету на 2025 рік. 25 членів комітету підтримали його розгляд у першому читанні.

До слова, Верховна Рада підтримала правку, яка скасовує підвищення зарплат прокурорам на 37%.

Також 31 жовтня Верховна Рада ухвалила в першому читанні проєкт державного бюджету на 2025 рік. Рішення підтримали 247 парламентарів.