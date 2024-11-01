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Наркоманія в Україні: фахівці назвали головні проблеми

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Наркоманія в Україні: фахівці назвали головні проблеми
1 листопада відзначається День споживачів наркотиків
фото з відкритих джерел

В Україні кримінальна відповідальність настає у випадку зберігання 0,005 г опію або героїну

Сьогодні, 1 листопада, відзначається День споживачів наркотиків. Фахівці Національної гарячої лінії з питань наркозалежності та замісної підтримувальної терапії розповіли, які нині існують проблеми, пов’язані зі споживанням наркотиків, а також про сучасний метод лікування цієї хвороби.

Скільки наркоспоживачів засуджено минулого року

У законодавстві наразі закріплені норми, які дозволяють засуджувати наркоспоживачів. Так, протягом минулого року кількість засуджених за статтею 309 частина 1 Кримінального кодексу України склала 9352 людини. Ідеться саме про споживачів наркотиків, а не тих, хто займається їх збутом.

«Відповідні справи та рішення – це додаткове навантаження на правоохоронну та судову системи. Якщо споживач наркотиків потрапить за ґрати – це жодним чином не покращить його стан здоров’я, адже ув’язнення не здатне вилікувати психічні та поведінкові розлади внаслідок вживання», – зазначає керівник Національної гарячої лінії з питань наркозалежності та ЗПТ Андрій Яровий.

За яку дозу настає кримінальна відповідальність

Відповідно до чинного законодавства, кримінальна відповідальність настає навіть якщо йдеться про малі розміри наркотичної речовини. Так, в Україні кримінальна відповідальність настає у випадку зберігання 0,005 г опію або героїну. Для порівняння, у Чехії та Греції – за зберігання 1,5 г, а в Іспанії та Австрії – 3 г.

«Громадські організації, що займаються захистом прав людей, які живуть з наркозалежністю, регулярно порушують питання доцільності перегляду відповідних розмірів та приведення їх до стандартів прогресивних країн. Проте досі цього не відбулося через шалений спротив з боку правоохоронної системи», – зазначає Яровий.

На його думку, за рахунок наркозалежних людей правоохоронці створюють видимість ефективної роботи.

Лікування наркозалежності

Громадські організації відзначають також і позитивну тенденцію в питанні наркозалежності. Вона полягає у збереженні доступу до доказового методу лікування – до замісної підтримувальної терапії. «Таке лікування полягає у щоденному прийомі замісного препарату, відповідно людина не відчуває кайфу, потягу до вживання та синдрому відміни (ломки), тобто перебуває в стабільному стані» – пояснили експерти.

За їхніми оцінками, така терапія знижує рівень злочинності. «Як відомо, на придбання нелегальних наркотиків постійно потрібні гроші. Водночас програма замісної підтримувальної терапії фінансується з держбюджету, а власне замісні препарати видаються безкоштовно. Відповідно, на відміну від споживача вуличних наркотиків, у пацієнта програми замісної підтримувальної терапії нема потреби постійно шукати гроші на наркотики», – вважають фахівці.

Крім того, за їхніми словами, така ЗПТ дає людині можливість приділити час власному здоров’ю. «Це важливо, оскільки зі споживанням наркотиків пов’язане розповсюдження таких соціально небезпечних захворювань як ВІЛ, вірусні гепатити та туберкульоз. Учасник програми ЗПТ навіть якщо має ВІЛ-позитивний статус, прийматиме спеціальні препарати проти ВІЛ – антиретровірусну терапію (АРТ). Препарати не дають вірусу розмножуватися. Вже за кілька місяців після початку лікування АРТ рівень вірусного навантаження буде настільки низьким, що не визначатиметься тестом, відповідно, ВІЛ буде безпечним як для самої людини, так і для її оточення», – стверджують експерти.

Нагадаємо, психолог-адиктолог Юрій Гуменяк в інтерв'ю «Главкому» спростував міф про дороговизну та недоступність наркотиків в Україні. До прикладу, на 200 грн підліток може придбати 0,25 грама дешевих солей. 

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Теги: здоров'я наркотики

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