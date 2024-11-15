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НАБУ отримає виплати за операції на Курщині: соцмережі здивовані

Наталія Порощук
glavcom.ua
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НАБУ отримає виплати за операції на Курщині: соцмережі здивовані
НАБУ, перебуваючи на території держави-агресора отримуватимуть 100 тис. грн
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Працівники НАБУ, які беруть участь в операціях у Росії, отримуватимуть виплати

Сьогодні, 15 листопада, Кабінет міністрів затвердив «бойові» виплати працівникам Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) за операції на території Росії. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

За інформацією нардепа, йдеться про осіб начальницького складу управління спеціальних операцій НАБУ, які беруть участь у бойових діях або забезпечують національну безпеку та оборону, перебуваючи на території РФ. У період здійснення зазначених заходів, вони отримуватимуть виплату додаткової винагороди у розмірі до 100 тис. грн в розрахунку на місяць пропорційно часу участі у таких заходах. 

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) є центральним органом виконавчої влади із спеціальним статусом. Завданням НАБУ є протидія корупційним та іншим кримінальним правопорушенням, які вчинені вищими посадовими особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та становлять загрозу національній безпеці, а також вжиття інших передбачених законом заходів щодо протидії корупції.

Користувачі соцмереж вражені такою постановою, адже не розуміють, що робитимуть працівники НАБУ на території Росії.

НАБУ отримає виплати за операції на Курщині: соцмережі здивовані фото 1
скріншот коментарів

Як повідомлялося, сьогодні уряд додав категорію громадян, які виконують бойові завдання на території держави-агресора. Кого це стосується:

  • ті, хто здійснює заходи для забезпечення оборони країни на території держави-агресора: 100 тис. грн з розрахунку на місяць пропорційну часу участі у таких діях та заходах; одноразова виплата 70 тис. грн за кожні 30 днів виконання завдань (сумарно обчислених);
  • ДСНС, НАБУ, поліція – перебуваючи на території держави-агресора – 100 тис. грн з розрахунку на місяць пропорційну часу участі у таких діях та заходах;
  • у звʼязку з пораненням на території держави-агресора – додаткова винагорода 100 тис. грн;
  • у разі загибелі на території держави-агресора під час виконання бойового завдання родичі мають право на одноразову виплати – 15 млн грн;
    на військовослужбовців, які виконують завдання на території держави-агресора поширюється пільги на оподаткування військовим збором.

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Теги: корупція війна Курщина Україна уряд росіяни росія НАБУ

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