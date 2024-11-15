НАБУ отримає виплати за операції на Курщині: соцмережі здивовані

Працівники НАБУ, які беруть участь в операціях у Росії, отримуватимуть виплати

Сьогодні, 15 листопада, Кабінет міністрів затвердив «бойові» виплати працівникам Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) за операції на території Росії. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

За інформацією нардепа, йдеться про осіб начальницького складу управління спеціальних операцій НАБУ, які беруть участь у бойових діях або забезпечують національну безпеку та оборону, перебуваючи на території РФ. У період здійснення зазначених заходів, вони отримуватимуть виплату додаткової винагороди у розмірі до 100 тис. грн в розрахунку на місяць пропорційно часу участі у таких заходах.

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) є центральним органом виконавчої влади із спеціальним статусом. Завданням НАБУ є протидія корупційним та іншим кримінальним правопорушенням, які вчинені вищими посадовими особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та становлять загрозу національній безпеці, а також вжиття інших передбачених законом заходів щодо протидії корупції.

Користувачі соцмереж вражені такою постановою, адже не розуміють, що робитимуть працівники НАБУ на території Росії.

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Як повідомлялося, сьогодні уряд додав категорію громадян, які виконують бойові завдання на території держави-агресора. Кого це стосується: