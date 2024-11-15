НАБУ отримає виплати за операції на Курщині: соцмережі здивовані
Працівники НАБУ, які беруть участь в операціях у Росії, отримуватимуть виплати
Сьогодні, 15 листопада, Кабінет міністрів затвердив «бойові» виплати працівникам Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) за операції на території Росії. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.
За інформацією нардепа, йдеться про осіб начальницького складу управління спеціальних операцій НАБУ, які беруть участь у бойових діях або забезпечують національну безпеку та оборону, перебуваючи на території РФ. У період здійснення зазначених заходів, вони отримуватимуть виплату додаткової винагороди у розмірі до 100 тис. грн в розрахунку на місяць пропорційно часу участі у таких заходах.
Користувачі соцмереж вражені такою постановою, адже не розуміють, що робитимуть працівники НАБУ на території Росії.
Як повідомлялося, сьогодні уряд додав категорію громадян, які виконують бойові завдання на території держави-агресора. Кого це стосується:
- ті, хто здійснює заходи для забезпечення оборони країни на території держави-агресора: 100 тис. грн з розрахунку на місяць пропорційну часу участі у таких діях та заходах; одноразова виплата 70 тис. грн за кожні 30 днів виконання завдань (сумарно обчислених);
- ДСНС, НАБУ, поліція – перебуваючи на території держави-агресора – 100 тис. грн з розрахунку на місяць пропорційну часу участі у таких діях та заходах;
- у звʼязку з пораненням на території держави-агресора – додаткова винагорода 100 тис. грн;
- у разі загибелі на території держави-агресора під час виконання бойового завдання родичі мають право на одноразову виплати – 15 млн грн;
на військовослужбовців, які виконують завдання на території держави-агресора поширюється пільги на оподаткування військовим збором.
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