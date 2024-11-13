В Іспанії поліція вилучила понад тонну кокаїну, захованого в контейнері з Південної Америки

Наркотики були заховані в морських контейнерах за допомогою злочинної методики, відомої як «сліпий гачок»

Співробітники іспанської поліції вилучили більше тонни кокаїну, захованого всередині контейнера, який прибув до порту Альхесірас (Кадіс) з Південної Америки. Про це повідомляє міністерство внутрішніх справ Іспанії.

Наркотики були заховані в морських контейнерах за допомогою злочинної методики, відомої як «сліпий гачок» або «зрив». Це означає, що ані відправник, ані одержувач не знають про те, що відправлення містить заборонені речовини, а це означає, що 10 осіб було заарештовано під час п’яти домашніх обшуків, проведених у різних місцях провінції Кадіс. Крім того, вилучено мобільні телефони, автомобіль елітного класу та численні документи, що належали злочинній мережі.

Ані відправник, ані одержувач не знали про те, що відправлення містить заборонені речовини фото: міністерство внутрішніх справ Іспанії

Розслідування почалися на початку 2023 року, коли агентам стало відомо про існування злочинної організації, яка могла займатися міжнародним транспортуванням і торгівлею кокаїном за допомогою морських контейнерів. Діючі сили піддали організацію ретельному нагляду, що змусило їх дізнатися про її явні наміри переправити величезну кількість кокаїну через порт Альхесірас.

Ціла інфраструктура для розповсюдження наркотиків в Іспанії

Агенти також встановили, що кілька з підслідних, які проживають у місті Альхесірас, здійснювали посередницьку роботу між постачальниками, одержувачами та розповсюджувачами наркотичної речовини. Таким чином, вони мали необхідну інфраструктуру для здійснення доставки наркотику, його транспортування та подальшого розповсюдження після того, як він прибув на національну територію.

На початку вересня цього року через британське NCA (National Crime Agency) слідчі отримали інформацію про те, що злочинна організація намагається переправити контейнер з наркотичною речовиною до порту Альхесірас.

У результаті слідчі встановили досліджуваний контейнер, у результаті чого вилучили 1162 кілограми кокаїну. Крім того, вони усвідомлювали, що злочинна мережа зможе видобути кокаїн, захований у контрольованому контейнері. Однак ця подія не була проведена, що призвело до п’яти обшуків у провінції Кадіс. Загалом було заарештовано десять осіб як підозрюваних у скоєнні злочинів з торгівлі наркотиками та приналежності до злочинної організації, які були передані в розпорядження судового органу, який постановив негайно ув’язнити п’ятьох із них. Крім того, вилучено мобільні телефони, автомобіль елітного класу та численні документи.

Нагадаємо, наркоділки створили найбільшу лабораторію з виробництва психотропів у Польщі, а також пересувні лабораторії в Україні та Польщі, повідомив начальник кримінальної поліції та заступник голови НПУ, Андрій Нєбитов. Вилучити та знищити велику партію наркотичних речовин вдалося спільними зусиллями, провівши міжнародну спецоперацію. Відтак затримали сімох членів угрупування зокрема й організатора, а психотропи знищили.

Також повідомлялося, що румунські правоохоронці передали Державному бюро розслідувань України одного з організаторів відомого міжнародного наркосиндикату, який відповідав за діяльність синдикату в Україні та країнах ЄС. Зловмисники займалися незаконним збутом та контрабандою психотропних речовин, зокрема, до Росії. Про це інформує пресслужба ДБР.