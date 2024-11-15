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У порту Нідерландів серед бананів з Еквадору знайшли більше 700 кг кокаїну

Степан Гафтко
glavcom.ua
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У порту Нідерландів серед бананів з Еквадору знайшли більше 700 кг кокаїну
У Нідерландах знайшли контрабанду кокаїну
фото з відкритих джерел

Нідерландські митники виявили велику контрабанду наркотиків серед бананів

 Нідерландські митники виявили 720 кілограмів кокаїну серед бананів, що прибули з Еквадору в порт Вліссінген, повідомляє видання NOS.

«У партії бананів з Еквадору митники знайшли 720 кілограмів кокаїну. Наркотики були виявлені під час чергової перевірки в порту Вліссінген», – йдеться в повідомленні.

Вказано, що вартість кокаїну складає близько €54 млн. Наркотики були знищені.

Як повідомляє NOS, це не перший випадок, коли митниця Вліссінген виявляє кокаїн серед бананів з Еквадору.

Минулого місяця митники також перехопили 600 кілограмів, а в червні під час аналогічної перевірки серед бананів було знайдено понад 3600 кілограмів кокаїну. З орієнтовною вуличною вартістю близько €270 млн, це стало найбільшим вилученням наркотиків цього року в Зеландії (провінція на південному заході Нідерландів – ред. ГЛАВКОМ).

До слова, митники заявили, що запобігли першому випадку контрабанди IPhone 16 серії. Два смартфони без декларування намагалася пронести через кордон українка. Про це повідомила Державна митна служба України.

Раніше Національна поліція повідомила, що на Одещині 22-річний онук з дідусем торгували наркотиками в різних країнах світу. Вони продавали їх під виглядом дитячих іграшок. 

Як стало відомо раніше, прикордонники Чопського загону в пункті пропуску «Ужгород» спільно з працівниками фіскальної служби припинили спробу незаконного переміщення через державний кордон значної партії цигарок. 

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Теги: прикордонники митниця партії наркотики поліція кордон Нідерланди

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