Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Норвегія фіксує випадки зараження новим штамом віспи мавп

Ірина Озтурк
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Норвегія фіксує випадки зараження новим штамом віспи мавп
Норвегія діагностувала випадки зараження новим штамом віспи мавп
фото із відкритих джерел

У Норвегії у двох пацієнтів виявили новий штам вірусу віспи мавп (mpox)

У Норвегії у двох пацієнтів виявили новий штам вірусу віспи мавп (mpox), який почав поширюватись цьогоріч влітку. Про це пише Reuters із посиланням на муніципалітет Осло.

Зазначається, що штам 2 є менш важкою формою вірусної віспи, ніж штам 1b. Наразі влада з'ясовує, чи є зв'язок між цими двома випадками.

Нагадаємо, Всесвітня організація охорони здоров’я схвалила вакцину від компанії Bavarian Nordic як першу вакцину проти мавпячої віспи, яка нині відома як mpox.

Вакцина, яка є дводозовою інʼєкцією для людей віком від 18 років, може бути використана також для немовлят і дітей, а також для вагітних і осіб з ослабленим імунітетом у випадках, коли переваги переважають потенційні ризики.

До слова, з початку спалаху мавпячої віспи у 2022 році в Іспанії було зареєстровано 8104 випадки зараження, що стало рекордним показником у Європі. Про це пише Europa Press з посиланням на інформацію МОЗ країни. Серед іспанських міст лідерами за кількістю інфікованих виявилися Мадрид (2770 випадків) та Каталонія (2452 випадки).

Читайте також:

Теги: здоров'я Норвегія влада вірус мавпяча віспа

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

В Україні майже не залишилося активних криптоактивістів
Свавілля замість легалізації: чому гальмується потенціал крипторинку
1 жовтня, 15:15
ЗСУ виборюють майбутнє для України
Будь-яке послаблення нашої культури – це робота на ворога
13 жовтня, 20:20
Новий бізнес екс-депутата Єфімова записаний на його маму Любов Єфімову
Із Верховної Ради – у сапери. Як мати впливового політика завойовує ринок розмінування Війна і гроші
4 жовтня, 10:36
Головні події ночі 8 жовтня
Вхід росіян в Торецьк, натяки про перемовини з РФ та ядерні залякування КНДР: головне за ніч
8 жовтня, 07:00
Влада РФ вербує бюджетників до пропутінської партії
Російських бюджетників заставляють вступати у путінську партію
8 жовтня, 03:40
Під час атаки на летовищі «Ханская» перебувало одразу 57 російських бойових і тренувальних літаків та гелікоптерів
Генштаб та СБУ підтвердили ураження аеродрому «Ханская» в російській Адигеї (відео)
10 жовтня, 14:03
Дмитро Пєсков заявив журналістам, що рішення Путіним щодо відвідування саміту G20 поки не ухвалене
Генпрокурор Костін закликав владу Бразилії заарештувати Путіна, якщо той приїде на саміт G20
14 жовтня, 18:02
Активність Сонця з 19 по 21 жовтня 2024 року
Прогноз магнітних бур на 19-21 жовтня: якою буде сонячна активність
19 жовтня, 08:15
Росіяни посилюють фільтрацію на окупованих територіях
На окупованих територіях росіяни посилили фільтрацію підлітків – Центр нацспротиву
20 жовтня, 06:16

Соціум

Норвегія фіксує випадки зараження новим штамом віспи мавп
Норвегія фіксує випадки зараження новим штамом віспи мавп
«Нам постійно вказували на наше місце». Путін пожалівся, що Росію «утискали»
«Нам постійно вказували на наше місце». Путін пожалівся, що Росію «утискали»
У потягах Японії з'являться унікальні парасольки для захисту від нападників
У потягах Японії з'являться унікальні парасольки для захисту від нападників
Над резиденцією очільника Південної Кореї вибухнула куля із КНДР. У цей час він зустрічався із Дудою
Над резиденцією очільника Південної Кореї вибухнула куля із КНДР. У цей час він зустрічався із Дудою
У Південній Кореї вирує епідемія самотності. Держава виділила мільйони на боротьбу
У Південній Кореї вирує епідемія самотності. Держава виділила мільйони на боротьбу
Збиття Іл-76 у Судані: Reuters повідомив, хто міг бути на борту літака
Збиття Іл-76 у Судані: Reuters повідомив, хто міг бути на борту літака

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
83K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 24 жовтня: ситуація на фронті
37K
У світі може з'явитись новий центр видобутку нафти – Reuters
33K
Карта повітряних тривог України онлайн 24 жовтня 2024
26K
Голові МСЕК Закарпаття, який звільнився в розпал «інвалідного» скандалу, буде оголошено підозру
8483
Сім країн-членів НАТО проти вступу України до альянсу – Politico
6696
Справа про незаконне збагачення. Арахамія пояснив, чому взяв Кормишкіну на поруки

Новини

Вибухи в Севастополі та Бельбеку та атака БпЛА на Україну: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
У Києві неодноразово лунала тривога вночі
Сьогодні, 06:40
Сухо та сонячно: прогноз погоди на 24 жовтня
Сьогодні, 06:00
24 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Британія та Німеччина підписали оборонний пакт для протидії російським загрозам
Вчора, 17:05
Окупанти обстріляли Нікополь, є поранені (фото)
Вчора, 14:18

Прес-релізи

У Франкфурті презентували книгу «Майстерня брехні» про вплив російської пропаганди на хід війни в Україні
У Франкфурті презентували книгу «Майстерня брехні» про вплив російської пропаганди на хід війни в Україні
22 жовтня, 09:42
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua