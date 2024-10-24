Норвегія фіксує випадки зараження новим штамом віспи мавп

У Норвегії у двох пацієнтів виявили новий штам вірусу віспи мавп (mpox)

У Норвегії у двох пацієнтів виявили новий штам вірусу віспи мавп (mpox), який почав поширюватись цьогоріч влітку. Про це пише Reuters із посиланням на муніципалітет Осло.

Зазначається, що штам 2 є менш важкою формою вірусної віспи, ніж штам 1b. Наразі влада з'ясовує, чи є зв'язок між цими двома випадками.

Нагадаємо, Всесвітня організація охорони здоров’я схвалила вакцину від компанії Bavarian Nordic як першу вакцину проти мавпячої віспи, яка нині відома як mpox.

Вакцина, яка є дводозовою інʼєкцією для людей віком від 18 років, може бути використана також для немовлят і дітей, а також для вагітних і осіб з ослабленим імунітетом у випадках, коли переваги переважають потенційні ризики.

До слова, з початку спалаху мавпячої віспи у 2022 році в Іспанії було зареєстровано 8104 випадки зараження, що стало рекордним показником у Європі. Про це пише Europa Press з посиланням на інформацію МОЗ країни. Серед іспанських міст лідерами за кількістю інфікованих виявилися Мадрид (2770 випадків) та Каталонія (2452 випадки).