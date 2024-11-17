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Чи треба випускати місцевих депутатів за кордон? Асоціація, яку очолює Кличко, розкритикувала уряд

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Чи треба випускати місцевих депутатів за кордон? Асоціація, яку очолює Кличко, розкритикувала уряд
Олександр Слобожан розповів щодо обмежень пересування для народних депутатів за кордон
фото: Depositphotos

Виконавчий директор Асоціації міст України: У нас втричі одразу впала допомога з-за кордону

Українські громади зіткнулися з різким зниженням міжнародної допомоги через заборону виїзду депутатів місцевих рад за кордон. Про це заявив виконавчий директор Асоціації міст України (АМУ) Олександр Слобожан у проєкті громадської ініціативи «Голка» – «Мости України», опублікованому на «Главкомі».  

«Коли почалася масова допомога міжнародних партнерів місцевому самоврядуванню знаєте, що зробив український уряд? На РНБО був затверджений указ президента щодо обмежень пересування для народних депутатів за кордон. Це не стосувалося місцевого самоврядування, але уряд заборонив депутатам місцевих рад виїжджати за кордон», – зауважив Олександр Слобожан.

Виконавчий директор АМУ зазначив, що внаслідок такої заборони одразу втричі впала допомога з-за кордону цим громадам.

«Тому що депутати місцевих рад їздили за кордон, привозили партнерів, які допомагали відбудовувати. А зараз це навантаження лежить виключно на мерах одноосібно. Мер – один, а депутатів у раді багато», – пояснив Слобожан.

Виконавчий директор Асоціації міст України додав: «Тому можемо побачити активних мерів-одиниці, які скачуть по всьому світу і випрошують кошти. У них немає інструментів, кого відрядити, щоб зав'язувати партнерства з бізнесом, з гуманітарними організаціями». 

Асоціація міст України (АМУ) – всеукраїнська асоціація органів місцевого самоврядування, що представляє позицію та захищає інтереси місцевого самоврядування, веде від імені громад діалог з органами державної влади на всіх рівнях. Створена 1992 року за ініціативи міських голів. Від 23 січня 2016 року головою АМУ є мер столиці Віталій Кличко.

Нагадаємо, що у 2023 році на діяльність Верховної Ради витратили 2,6 млрд грн. При цьому  13,7 млн грн пішло на організацію та забезпечення візитів делегацій Верховної Ради України за кордон.

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Теги: гроші уряд українці Україна кордон депутат політика

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