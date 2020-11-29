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    Здоров'я

    Українські лікарні для хворих на коронавірус заповнені на 47,5%

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    Фото з відкритих джерел - Українські лікарні для хворих на коронавірус заповнені на 47,5%
    Фото з відкритих джерел

    Найбільше заклади охорони здоров’я завантажені в Миколаївській, Кіровоградській та Полтавській областях, найменше – в Херсонській

    Станом на 29 листопада в середньому по країні заповнено 47,5% лікарняних ліжок для пацієнтів з коронавірусом. Минулої п’ятниці ця цифра становила 49,9%. Всього в Україні введено вже 56 527 таких ліжок.

    Як свідчать дані Міністерства охорони здоров’я, у країні більше не залишилося жодного регіону, де були б заповнені понад 70% лікарняних ліжок для хворих на Covid-19. Найгірша ситуація спостерігається в Миколаївській (65,6%), Кіровоградській (65,1%), Полтавській (64%), Запорізькій (60,3%) та Чернігівській (59,6%) областях. У Києві зайняті 53,8% ліжок. Найменше заповнені лікарняні ліжка в Херсонській (19,7%), Луганській (26,3 %), Донецькій (35,9%), Тернопільській (37,7%) та Волинській (41,3%) областях.

    За прийнятими МОЗ України нормативами, територією із значним поширенням COVID-19 вважається регіон, в якому завантаженість ліжок у закладах охорони здоров’я, визначених для госпіталізації пацієнтів з підтвердженим випадком COVID-19, становить більш як 50 відсотків протягом п’яти днів підряд.

    При цьому в країні продовжується зростання захворюваності Covid-19. Зараз цей показник становить 490,5 випідків на 100 тис населення при нормі 40. Найгірша ситуація спостерігається в Сумській області - 971,4. У Києві показник становить 620,5.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      722679
    • Хворіють
      371088
    • Одужали
      339378
    • Померли
      12213
    Теги: Міністерство охорони здоров'я лікарня коронавірус
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