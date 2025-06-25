Скандал у Держпродспоживслужбі: колишня чиновниця підозрюється у продажі держмайна за безцінь

Колишня заступниця голови Державної служби України отримала підозоу у службовій недбалості

Національна поліція та Державне бюро розслідувань викрили масштабну схему незаконного відчуження державного майна, в результаті якої Україна втратила понад мільйон гривень. Підозру оголошено колишній заступниці голови Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів. Їй інкримінують службову недбалість. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Національну поліцію України та Державне бюро розслідувань.

Як встановили правоохоронці, перебуваючи на керівній посаді, фігурантка посприяла незаконній передачі ветеринарного комплексу, розташованого на Київщині, у приватну власність. До складу комплексу входили будівля ветклініки та гаражна споруда.

Слідство з'ясувало, що у серпні 2023 року, тимчасово виконуючи обов’язки керівника служби, чиновниця підписала документи, якими включила дві службові будівлі до списку об’єктів, що нібито підлягають приватизації. Однак насправді ці приміщення використовувалися підрозділом ветеринарної медицини і, згідно з законодавством, не підлягали продажу.

За даними правоохоронців, завдяки цим протиправним оборудкам, державний об'єкт вартістю понад мільйон гривень був проданий на аукціоні всього за менш ніж 1,3 тис. грн. Це призвело до того, що підрозділ Держпродспоживслужби, який працював у цих приміщеннях, був змушений орендувати інші будівлі.

Пізніше, намагаючись приховати свої незаконні дії, держслужбовці визнали, що приватизація відбулася «помилково».

Колишній посадовиці повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України (службова недбалість). За скоєне їй загрожує до п'яти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. За інформацією ДБР, наразі вона вже не працює у Держпродспоживслужбі.

Нагадаємо, прокуратура оголосила підозру посадовцю Київської міської державної адміністрації. Це стало наслідком бездіяльності, внаслідок чого комунальне підприємство заплатило один 1 млн грн за землю, якою не користувалося. У прокуратурі зауважили, що посадовець мав вжити заходів задля врегулювання цієї ситуації, зокрема проконтролювати дії директора закладу культури в частині усунення недоліків до укладеної Додаткової угоди, через які комунальне підприємство платить оренду плату за ділянку, якою не користується.