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Медичне обладнання, придбане Олегом Кротом, допомогло врятувати життя тритижневим малятам у Львові

Благодійність
Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
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Медичне обладнання, придбане Олегом Кротом, допомогло врятувати життя тритижневим малятам у Львові
Життя дітей вдалося врятувати завдяки високоточному мобільному рентген-апарату Corsix (R) DR
фото: techiia.com

Нове обладнання дозволило миттєво провести обстеження без транспортування пацієнтів

Три тижні життя. Саме стільки було Руслану та Іванці, коли їх екстрено доправили каретою швидкої допомоги до Центру неонатології Дитячої лікарні Святого Миколая у Львові. Обоє немовлят поступили з важкою дихальною недостатністю, спричиненою вірусною інфекцією. Ситуація була критичною, і кожна хвилина – на вагу золота.

Життя цих дітей вдалося врятувати завдяки високоточному мобільному рентген-апарату Corsix (R) DR, придбаному та переданому лікарні благодійником, меценатом і співзасновником ГО «Фундація Течія» Олегом Кротом у партнерстві з платформою добрих справ dobro.ua. Нове обладнання дозволило миттєво провести обстеження без транспортування пацієнтів до діагностичних кабінетів – прямо в реанімації, де немовлята боролися за життя.

Медичне обладнання, придбане Олегом Кротом, допомогло врятувати життя тритижневим малятам у Львові фото 1
фото: techiia.com

Обстеження одразу підтвердило двосторонню пневмонію в обох дітей. Завдяки точному діагнозу медики оперативно розпочали кисневу підтримку та інфузійну терапію. І вже за 10 днів Іванка й Руслан поїхали додому – живі, врятовані, під наглядом люблячих батьків. Усе це – завдяки сучасній діагностиці, яка стала можливою через добру справу, зроблену вчасно.

Олег Крот, керівний партнер холдингу Techiia
Олег Крот, керівний партнер холдингу Techiia
фото: techiia.com

Олег Крот не перший рік допомагає українським лікарням. Але особливо цінною ця підтримка стала з початком повномасштабної війни, коли кожен день став випробуванням. ГО «Фундація Течія» не припиняє забезпечувати лікарні новітнім обладнанням. І ця допомога – не про цифри, а про врятовані життя.

Медичне обладнання, придбане Олегом Кротом, допомогло врятувати життя тритижневим малятам у Львові фото 2
фото: techiia.com

Мобільний рентген Corsix (R) DR, встановлений у лікарні Святого Миколая у Львові – дороговартісне обладнання, яке дозволяє отримувати надточні знімки безпосередньо біля ліжка важкохворого пацієнта. При цьому без ризику для життя при транспортуванні і без затримок у діагностиці. Щомісяця у цій лікарні проводиться понад 300 рентген-досліджень, з яких більшість – саме в реанімаційному відділенні.

«Для наших маленьких пацієнтів цей апарат – справжній порятунок», – каже Нора Камінська, дитячий радіолог лікарні Святого Миколая. Історія Іванки та Руслана це лише підтверджує: одна добра справа може врятувати більше, ніж одне життя.

Українські діти заслуговують на найкращу медичну допомогу. І завдяки небайдужим людям, як Олег Крот, ця допомога стає реальністю навіть у найтяжчі часи.

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Теги: медицина волонтер меценат благодійність

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