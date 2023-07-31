Діагностика раку: влада дала важливу обіцянку онкопацієнтам

В Україні зараз є лише три установи, де онкохворі можуть пройти діагностику ПЕТ-КТ, яке допомагає встановити стадію онкохвороби

Сьогодні пацієнти змушені завчасно записуватися в чергу на ПЕТ-КТ та їхати до столиці

Держава обіцяє впровадити більшу кількість ПЕТ-томографів (позитронно-емісійна томографія – «Главком») для діагности раку. Україна веде перемовини зі Світовим банком, і лінійні прискорювачі будуть у кожній області. Про це в інтерв'ю руху «Чесно», опублікованому на «Главкомі», розповів голова Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький.

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Позитронно-емісійна томографія, також відома як ПЕТ – вид сканування, при якому використовується випромінювання для візуалізації активності в організмі на клітинному рівні. ПЕТ найбільш часто використовується в лікуванні раку, неврологічних та кардіологічних патологій. У поєднанні з КТ або МРТ-скануванням, ПЕТ дозволяє отримувати багатовимірні кольорові зображення внутрішніх процесів людського тіла. ПЕТ-сканування показує не тільки вигляд органа, а й його функціонування. Сканування за допомогою ПЕТ використовується для діагностики певних станів здоров'я, планування лікування, з'ясування того, як розвивається існуючий стан, і визначення ефективності лікування.

Зазначимо, що наразі в Україні лише три установи, де онкохворі можуть пройти діагностику ПЕТ-КТ, яке допомагає встановити стадію хвороби. Один із приладів – у приватній клініці, і вартість досить висока для пацієнтів. Люди вимушені завчасно записуватися в чергу та їхати до столиці, щоб її пройти. Після повномасштабного вторгнення проведення ПЕТ-КТ було призупинено і пацієнти мали їхати для цього за кордон.

«На сьогодні міністр має ідею, і я її повністю підтримую, що ПЕТ-КТ має бути в межах державно-приватного партнерства. Але є питання зі співоплатою процедури. У цивілізованому світі це нормальна історія, а в нас, на жаль, це буде сприйматись як «вони хочуть зробити платну медицину». Це не лікарі і не пацієнти погані – це такий неформальний суспільний договір. Одні кажуть, що вони тричі на рік відпочивають з родиною при зарплаті 13,5 тис. грн, а інші кажуть, що у нас вся медицина безоплатна», – пояснив Радуцький.

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Він додав, що більша кількість ПЕТ-томографів буде, держава про це думає.

«Ще одна проблема в цьому контексті – реактор, який виробляє радіоактивну глюкозу, знаходився завжди в центрі міста. Якщо він постраждає під час обстрілу, то запустити його знову буде дуже складно. Інший реактор у столиці, на жаль, наразі не працює. Завозити радіоактивну глюкозу ми не можемо, бо вона має дуже короткий час життєздатності», – каже Радуцький.

Також є проблема з йодом при лікуванні онкології.

«На жаль, раніше владою була штучно створена монополія, коли всі радіоактивні речовини возили з Росії, а сьогодні ми їх завозити не можемо. Тому логістика, яка стосується радіоактивних речей, – вона не будується навіть під час війни, це довгий процес. Тим більше що в нас зараз немає авіасполучення», – додав посадовець.

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Працівники онкоцентрів кажуть також, що є брак кадрів, які можуть працювати саме з ПЕТ-КТ. Радуцький жартує, що з цим пов'язаний цікавий феномен.

«Про проблему браку кадрів я чую постійно, що у нас всі медсестри поїхали збирати полуницю, а лікарі виїхали працювати в Німеччину та Ірландію. Я згоден, що десь не вистачає. Але коли звертаються і просять вислухати, що хочуть кудись на роботу, то, знаєте, немає місць. Феномен», – іронізує Радуцький.

Нагадаємо, що провідна фармацевтична компанія заявила, що впевнена, що препарати для лікування раку, серцево-судинних, аутоімунних та інших захворювань будуть готові до 2030 року.