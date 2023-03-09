Українські медики провели декілька вдалих операцій із відновлення відірваних кінцівок

Маляр зазначила, що в Україні створена унікальна система, яка поєднує цивільну та військову медицину й не має аналогів у світі

Українські медики вже здійснили декілька вдалих операцій з відновлення відірваних кінцівок. Про це в етері телемарафону заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

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Одному з поранених встигли таким чином відновити руку. Зараз він знаходиться на реабілітації. Крім того, Маляр зазначила, що в Україні створена унікальна система, яка поєднує цивільну та військову медицину й не має аналогів у світі.

«Коли пораненого вивозять з поля бою, то одразу визначають, куди він іде далі. Це система рівномірного розподілу, щоб поранений потрапив у потрібне місце, де є спеціаліст з певного виду поранення», – пояснила заступниця міністра оборони.

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Нагадаємо, нещодавно уряд України ухвалив постанову, яка дозволяє запустити наступний етап медичної реформи. Він передбачає оновлення підходів до визначення госпітальних округів та впровадження сучасних підходів до формування мережі медзакладів

Раніше повідомлялося, що в Україні відкрито перший банк довгострокового зберігання крові. Створення банку забезпечить наявність компонентів рідкісних груп крові, які можуть бути у дефіциті, коли терміново потрібні.

До слова, Зеленський розповів, як війна підкосила його здоров’я.