Росіяни атакують Херсон з реактивних систем залпового вогню

Місцеві пабліки пишуть про повторні прильоти

У Херсоні зранку, 27 лютого, лунають гучні вибухи. Російські війська обстрілюють місто з реактивних систем залпового вогню (РСЗВ). Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Зокрема місцеві пабліки пишуть про повторні прильоти. «Знов чутно вибухи у Херсоні...Прильоти РСЗВ у Херсоні», – пишуть в мережі.

Зазначимо, що цієї ночі окупанти щільно обстрілювали Херсон і на ранок місто також чуло вибухи.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Так, за останню добу внаслідок ворожих обстрілів загинула одна людина, ще двоє отримали поранення.

Нагадаємо, розпочалася 369-а доба російського широкомасштабного вторгнення. РФ продовжує вести повномасштабну збройну агресію проти України. Основні зусилля зосереджує на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Минулої доби наші захисники відбили 81 атаку окупантів на цих напрямках.

Сьогодні вночі росіяни атакували Україну дронами. У результаті обстрілу у Хмельницькому пошкоджено низку будівель та є жертви. Голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій повідомив, що було завдано три удари по місту.