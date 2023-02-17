Фортеця Бахмут. Солдат Парасюк розповів, що відбувається на найзапеклішому напрямку

«На такому клаптику, де Росія кинула величезний ресурс, наша армія стоїть і тримає цю навалу»

У Бахмуті на Донеччині тривають інтенсивні та безперервні бої. Бій іде не за місто, а на знищення ворога, проте українці переважають стратегічно. Про це розповів військовослужбовець та колишній нардеп Володимир Парасюк телеканалу NTA.

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Бахмут – центр протистояння, кули ворог кидає найбільше сил. Українці намагаються не тільки захищатися, а й прориватися на деяких ділянках.

«Росія кинула у Бахмут дуже великі сили. Можливо, хтось думає, що це битва за якесь одне маленьке місто. Ні, це дуже складна битва проти Росії. Але наші хлопці та дівчата тримаються», – зауважив Парасюк.

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За словами військового, на бої вплинуло звільнення Херсону, адже лінія фронту значно зменшилася (ніхто не форсуватиме Дніпро – ні українці, ні росіяни), тому окупанти перекинули війська на Донеччину.

«На такому клаптику, де Росія кинула величезний ресурс, наша армія стоїть і тримає цю навалу», – наголосив боєць.

Нині також неабияку роль відіграють зима та холод. До того ж країна-агресорка мобілізувала велику кількість «вагнерівців» зі в‘язниць.

«Вони їх (колишніх ув’язнених - ред.) кидають, як гарматне м‘ясо. Росії плювати, скільки їх там полягло. Там усі посадки всіяні їхніми трупами, але вони переступають, ранених не забирають», – сказав Парасюк.

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Військовий підкреслив, що у лавах ЗСУ правильний підхід до втомлених бійців: є ротації та можливість відпочити.

Зауважимо, Володимир Парасюк був учасником Євромайдану та народним депутатом. Став на захист Батьківщини ще у 2014 році: пройшов «Іловайський котел» та російський полон.

До слова, влітку солдат Парасюк потрапив у лікарню. Йому зробили операцію. Згодом він розповів про травму, яку отримав під ворожим артилерійським вогнем.

Крім того, рішення України захищати Бахмут є стратегічно обґрунтованим –для чого Україна утримує Бахмут: аналітики ISW розкрили стратегію ЗСУ.