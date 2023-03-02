В Україні відкрили перший банк довгострокового зберігання крові

Створення банку забезпечить наявність компонентів рідкісних груп крові, які можуть бути у дефіциті, коли терміново потрібні

Банк дозволить продовжити термін зберігання еритроцитів до 30 років. Зараз максимальний термін зберігання складає до 42 діб

Сьогодні, 2 березня, в Києві офіційно відкрили перший в Україні банк довгострокового зберігання крові. Це дозволить зберігати еритроцити до 30 років. Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.

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«Єдиний в Україні Банк довгострокового зберігання еритроцитів створено на базі Київського міського центру крові», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що створення банку забезпечить наявність компонентів рідкісних груп крові, які можуть бути у дефіциті, коли терміново потрібні, або потрібні у великій кількості під час надзвичайних подій.

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«Можливість реалізується за рахунок продовження терміну зберігання еритроцитів до 30 років. Зараз максимальний термін зберігання складає до 42 діб. Це дозволить зробити запаси еритроцитів рідкісних фенотипів», – зазначають в КМДА.

Для оснащення банку до Київського міського центру крові поставлено необхідне обладнання.

Нагадаємо, нещодавно уряд України ухвалив постанову, яка дозволяє запустити наступний етап медичної реформи. Він передбачає оновлення підходів до визначення госпітальних округів та впровадження сучасних підходів до формування мережі медзакладів