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Росіяни перекинули на Донбас 200-ту бригаду Північного флоту, яка була розбита під Харковом

Надія Карбунар
glavcom.ua
Росіяни перекинули на Донбас 200-ту бригаду Північного флоту, яка була розбита під Харковом
Основні зусилля росіян зосереджені на Авдіївському напрямку в районі Красногорівки та Водяного
фото з відкритих джерел

До Волновахи зайшов ешелон окупантів із Білорусі

Російські військові перекинули у Донецьку область 200-ту бригаду тихоокеанського флоту, яку українські військові розбили у Харківській області. Про це у звернені розповів речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський.

За його словами, основні зусилля росіян зосереджені на Авдіївському напрямку в районі Красногорівки та Водяного.

«Також на Донеччину повернуто 200-ту бригаду Північного флоту. Їй довелося відновлюватися після розгрому в Харківській області», – сказав Дмитрашківський.

Він також повідомив, що до Волновахи зайшов ешелон з Білорусі. За його словами, це підкріплення окупантів найбільше буде застосовано на Вугледарському напрямку.

Олексій Дмитрашківський додав, що на цьому напрямку з початку року ворог зазнав суттєвих втрат.

Нагадаємо, російські війська трохи просунулися в Луганській області, а також здійснили низку спроб наступу в районі Вугледару, однак не мали успіху. 

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Теги: Донбас військові ворог

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