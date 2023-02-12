Хвилина мовчання: згадаймо батька п’яти дітей Олега Юрченка

На свій однострій майор Юрченко почепив лише декілька найважливіших нагород

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо майданівця з Київщини Олега Юрченка, який загинув 2 січня під Бахмутом у віці 45 років.

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«Один з тих, кого з певністю можна причислити до найкращих українців. Він був (як важко писати в минулому часі) розумним, сильним, відважним», – розповів колишній керівник Інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович..

Олег Юрченко – батько п'яти дітей, член Спілки української молоді, був активний в громадському житті. Після перемоги Майдану пішов на державну службу будувати Україну, а потім на військову захищати її.

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«Без таких як Олег важко буде піднімати країну після перемоги у війні. Але ми зробимо це, зокрема в пам’ять таких як він, яким завдячуємо наближенню цієї перемоги», – наголосив В’ятрович.

В юності – морський піхотинець. Багаторічний активіст СУМ в Україні, адміністратор відомого дому на «ярвалі». Співорганізатор гри «Джура», де був найкращим бунчужним. Активіст всіх можливих революцій і Майданів. Відзначений державним Орденом «За мужність» ІІІ ступеня.

За словами голови Крайової Пластової Ради Юрія Юзича, Олег очолював «один із найскладніших районів» Луганської області, де самовіддано працював над його українізацією.

«Він міг спокійно поїхати за кордон. Але поїхав на фронт. І загинув, як сумівець-воїн про якого співає СУМ у своєму славні. Тихо спи, без тривог, друже», – висловився Юзич.

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«Герої вмирають», – вважав Олег. Був надзвичайно скромним. На свій однострій майор Юрченко почепив лише декілька найважливіших нагород.

Раніше ми писали про те, що на Донбасі у боях з російськими окупантами загинув оператор монтажу Віктор Онисько, який працював над популярними українськими стрічками «Сторожова застава», «Черкаси», «Захар Беркут», «Віддана».

Такожу у боях проти російських окупантів загинула дочка відомого академіка, військовослужбовиця підрозділу «Хартія» медикиня Владислава Черних з позивним «Аїда».

Як відомо, З 24 лютого по 26 грудня Управління Верховного комісара ООН з прав людини зафіксувало 17 831 жертву серед цивільного населення в Україні. Про це йдеться у звіті Управління ООН з прав людини. Зокрема, ООН підтвердила загибель 6 884 та поранення 10 947 цивільних осіб.