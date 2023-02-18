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Екскомандувач США припустив, коли ЗСУ можуть провести вдалий контрнаступ

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Екскомандувач США припустив, коли ЗСУ можуть провести вдалий контрнаступ
Екскомандувач США припустив вдалий контрнаступ ЗСУ влітку
фото: Associated Press

Цього літа українські сили зможуть перерізати сухопутний коридор до Криму, зазначив Петреус

Збройні сили України зможуть відкинути російські війська ще далі вже влітку, але це залежатиме від постачання зброї та стратегії. Про це заявив екскомандувач Центральним командуванням США Девід Петреус, повідомляє CNN.

«Для успіху буде потрібна успішна загальновійськова війна – взаємодоповнювальний підхід, за якого кілька видів бойових одиниць підтримують один одного», – йдеться у заяві.

За словами Петреуса, цього літа українські сили зможуть перерізати сухопутний коридор до Криму.

«Якщо перерізати його, то можна буде розпочати ізоляцію Криму, можна буде зменшити його як вузол матеріально-технічного забезпечення, а потім можна розділити російські сили. І тоді, якщо зруйнувати міст через Керченську протоку, то справді росіян ізолюють», – додав він.

Петреус сказав, що якщо цей сценарій спрацює, у поєднанні зі зброєю великої дальності для високомобільних артилерійських ракетних систем HIMARS, на війні буде зовсім інша динаміка. Якщо російські втрати продовжать накопичуватись, у якийсь момент Кремль повинен буде визнати, що ця війна нестійка на полі бою. І якщо світ продовжить посилювати економічний, фінансовий та експортний контроль, то ситуація стане ще більш нестійкою.

Екскомандувач США додав, що українські військові зможуть досягти таких загальновійськових ефектів, яких не досягли росіяни.

Раніше прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив про неготовність відправити Україні літаки F-16, але підтримує відправлення іншого виду винищувачів у разі спільного рішення членів НАТО. 

Крім того, прем’єр-міністрів Нідерландів Марк Рютте розповів, чи отримає Україна літаки від Нідерландів.

Також ЗСУ назвали літак, який може змінити хід війни.

До слова, Британія назвала, яку зброю Україна може отримати замість винищувачів.

Теги: міністр війна літак військові Україна росіяни

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