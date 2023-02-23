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Петиція про повернення премії у 30 тисяч гривень військовим. Зеленський відповів

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Петиція про повернення премії у 30 тисяч гривень військовим. Зеленський відповів
фото: Офіс президента

Президент звернувся до прем'єр-міністра з проханням комплексно опрацювати поставлене в петиції питання

Президент Володимир Зеленський відповів на петицію щодо повернення всім військовослужбовцям премій у розмірі 30 000 грн. Очільник держави передав петицію прем'єр-міністру Денису Шмигалю. Про це йдеться на сайті Офісу президента.

Петиція про повернення премії у 30 тисяч гривень військовим. Зеленський відповів фото 1
скріншот: сайт Офісу президента

Відповідаючи на петицію, Зеленський нагадав, що 28 лютого 2022 року Кабінет міністрів України затвердив постанову про виплату військовослужбовцям по 100 000 грн або 30 000 на місяць.

За словами Зеленського, з метою забезпечення соціальної справедливості було здійснено низку заходів щодо диференціації розмірів премій залежно від місця, умов та особливостей проходження служби.

Президент звернувся до прем'єра з проханням комплексно опрацювати поставлене в петиції питання, звернувши особливу увагу на забезпечення належного соціального захисту військових та дотримання принципів справедливості щодо стимулювання військових, які безпосередньо беруть участь у бойових діях. Уряд проінформує про результати розгляду петиції її автора.

Лідер України підкреслив, що саме на уряд покладено завдання та повноваження щодо здійснення заходів із забезпечення обороноздатності України, проведення бюджетної та фінансової політики, а також забезпечення соціальних та правових гарантій військових.

Нагадаємо, що з 1 лютого 2023 року змінився порядок нарахувань додаткової грошової винагороди бійцям сил оборони. Це стосується тих, хто не бере участі у бойових діях і перебуває в тилових регіонах. 

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Теги: Володимир Зеленський Офіс президента військові

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