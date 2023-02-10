ЗСУ використовують дані Пентагону для ударів по окупантах – WP

Українські сили майже ніколи не використовують передані США та союзниками ракетні комплекси без конкретних координат Пентагону

Українські військові використовують дані, передані або підтверджені представниками Пентагону, для нанесення переважної більшості ударів із використанням ракетних систем, які надають США. Про це пише Washington Post.

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Повідомляється, що українські сили майже ніколи не використовують передані США та союзниками ракетні комплекси без конкретних координат, наданих американськими військовослужбовцями з однієї з європейських баз. Цей процес повинен дати Вашингтону впевненість у тому, як використовуватимуться комплекси більшої дальності у разі передачі.

У США визнали ключову роль Пентагону в кампанії та наголосили, що допомога у наведенні на цілі окупантів забезпечує максимальну ефективність використання обмежених запасів боєприпасів. За даними Пентагону, Україна не шукає схвалення від США щодо того, по чому завдавати ударів, і зазвичай сама б'є по російських силах з інших видів зброї.

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«Ми давно визнали, що ділимося розвідданими з Україною, щоб допомогти їм захистити свою країну від російської агресії, і згодом ми оптимізували процес обміну інформацією. Українці несуть відповідальність за пошук цілей, визначення їхньої пріоритетності, і приймають рішення, які з них атакувати», – йдеться у заяві пресслужби Пентагону.

За словами українського чиновника, американські військові не завжди надають запитані координати, і в цьому випадку українські війська не наводять вогонь «наосліп».

Нагадаємо, представник Пентагону Патрік Райдер, відповідаючи на питання, чи передбачає передача далекобійних ракет GLSDB використання їх для ударів по військових об'єктах РФ у Криму, заявив, що Україна може самостійно вирішувати, які операції проводити для звільнення своїх територій від російських окупантів.

Також раніше повідомлялося, що Сполучені Штати Америки оголосили про виділення Україні пакету військової допомоги на 2,2 млрд дол. Він включає протитанкові ракети Javelin, артилерійські боєприпаси, а також звичайні та далекобійні ракети для Himars.