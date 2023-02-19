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ЗСУ знищили спостережний пункт окупантів на Донбасі (відео)

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
ЗСУ знищили спостережний пункт окупантів на Донбасі (відео)
фото: кадр відео

Військові кількома влучними ударами рознесли наглядовий пункт росіян разом із живою силою

Бійці бригади Національної Гвардії України «Червона калина» спільно з ЗСУ знищили ворожий спостережний пункт та схрон з боєприпасами на Донецькому напрямку. Про це повідомляє Херсонська ОВА.

«Виявити ворога допомогли розвідувальні дії нацгвардійців. Координати були передані побратимам з інших Сил оборони, які точним влучанням артилерії знищили ворога», - йдеться в повідомленні.

На кадрах видно, як військові кількома влучними ударами рознесли наглядовий пункт росіян разом із живою силою.

До слова, російські війська вночі 19 лютого з тяжкої артилерії обстріляли Нікополь у Дніпропетровській області. 

Теги: військові відео війна окупанти

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